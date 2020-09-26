Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Бернли - Саутгемптон
Бернли - Саутгемптон: обзор матча 26 сентября 2020
Бернли
26.09.2020, суббота, 22:00
Англия. Премьер-лига, 3 тур
0 : 1
Завершен
Саутгемптон
5'
Д. Ингс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Саутгемптон
77'
Замена
Н. Телла
️️️️
М. Дженепо
77'
Замена
М. Обафеми
️️️️
Ч. Адамс
Желтая карточка
Ф. Бардсли
48'
5'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ингс
Пас отдал
Ч. Адамс
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
8
Джош Браунхилл
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
11
Матей Выдра
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
17
Стюарт Армстронг
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
19
Че Адамс
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Бернли
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
4
Бобби Томас
ЦЗ
3
Энтони Дрисколл-Гленнон
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
44
Мейс Гудридж
ЦП
19
Джош Бенсон
ЦП
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
23
Нейтан Телла
ПВ
7
Шейн Лонг
ЦФ
21
Майкл Обафеми
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Поуп
13
Лонг
2
Данн
18
Тэйлор
27
Бардсли
8
Вествуд
8
Браунхилл
16
Стивенс
11
Макнил
9
Вуд
11
Выдра
4-3-1-2
29
МакКарти
2
Уокер-Питерс
23
Вестергор
5
Беднарек
5
Бертранд
17
Армстронг
30
Уорд-Проус
21
Ромеу
12
Дженепо
28
Ингс
19
Адамс
12
Дженепо
23
Телла
23
Телла
12
Дженепо
19
Адамс
21
Обафеми
21
Обафеми
19
Адамс
Остались в запасе
Бернли
Саутгемптон
33
Эрик Питерс
ЦЗ
4
Бобби Томас
ЦЗ
44
Мейс Гудридж
ЦП
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
3
Энтони Дрисколл-Гленнон
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
19
Джош Бенсон
ЦП
Главный тренер
Шон Дайч
7
Ян Валери
ПЗ
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Остались в запасе
33
Эрик Питерс
ЦЗ
4
Бобби Томас
ЦЗ
44
Мейс Гудридж
ЦП
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
3
Энтони Дрисколл-Гленнон
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
19
Джош Бенсон
ЦП
Остались в запасе
7
Ян Валери
ПЗ
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Статистика матча Бернли - Саутгемптон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Информация о матче
Стадион:
Тюрф Мур
Новости команд
Все
Бернли
Саутгемптон
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
Реакция Игдисамова на назначение Челестини в английский клуб
30 октября
Уволенный из ЦСКА Челестини нашел новую работу
28 октября
3
Клуб Чемпионшипа выиграл борьбу за Челестини у команды Примеры
28 октября
Экс-тренер ЦСКА Челестини получил предложение от английского клуба
27 октября
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
Реакция Игдисамова на назначение Челестини в английский клуб
30 октября
Уволенный из ЦСКА Челестини нашел новую работу
28 октября
3
Клуб Чемпионшипа выиграл борьбу за Челестини у команды Примеры
28 октября
Экс-тренер ЦСКА Челестини получил предложение от английского клуба
27 октября
«Астон Вилла» купила защитника из Чемпионшипа за 25+5 миллионов
1 сентября
«Саутгемптон» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
«Саутгемптон» – «Вест Хэм»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
24 августа
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
«Саутгемптон» исключили из финала плей-офф за выход в АПЛ
19 мая
11
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+