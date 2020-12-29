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АПЛ 2026/2027
Бернли - Шеффилд Юнайтед
Бернли - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 29 декабря 2020
Бернли
29.12.2020, вторник, 21:00
Англия. Премьер-лига, 16 тур
1 : 0
Завершен
Шеффилд Юнайтед
32'
Б. Ми
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Шеффилд Юнайтед
90'
+1
Желтая карточка
О. Бурк
Замена
Д. Стивенс
️️️️
Э. Барнс
79'
72'
Желтая карточка
Э. Стивенс
67'
Замена
О. Норвуд
️️️️
И. Ампаду
63'
Замена
О. Бурк
️️️️
Л. Муссе
57'
Замена
Д. Флек
️️️️
Д. Робинсон
Желтая карточка
М. Лоутон
45'
+2
ГОЛ! 1:0!
Б. Ми
Пас отдал
Р. Брэди
32'
Замена
Д. Бенсон
️️️️
Ч. Тэйлор
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
8
Эшли Вествуд
ОП
8
Джош Браунхилл
ЦП
9
Крис Вуд
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Шеффилд Юнайтед
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
14
Джек Робинсон
ЦЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
32
Джордж Балдок
ЦП
11
Ли Муссе
ЦФ
10
Райан Брюстер
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Бернли
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
1
Уилл Норрис
ВР
2
Джимми Данн
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
19
Джош Бенсон
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
35
Anthony Mancini
ЦФ
47
Джоэл Мумбонго
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
34
Майкл Веррипс
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
22
Кин Брайан
ЦЗ
2
Джайден Богль
ЦЗ
10
Оливер Норвуд
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
7
Оливер Бурк
ЦФ
3-3-2-2
1
Поуп
6
Тарковски
15
Ми
18
Тэйлор
33
Питерс
8
Вествуд
38
Лоутон
11
Брэди
8
Браунхилл
35
Барнс
9
Вуд
3-2-2-3
32
Рэмсдейл
15
Иган
14
Робинсон
4
Ампаду
6
Бешам
3
Стивенс
32
Балдок
23
Осборн
17
МакГолдрик
10
Брюстер
11
Муссе
18
Тэйлор
19
Бенсон
19
Бенсон
18
Тэйлор
35
Барнс
16
Стивенс
16
Стивенс
35
Барнс
4
Ампаду
10
Норвуд
10
Норвуд
4
Ампаду
14
Робинсон
13
Флек
13
Флек
14
Робинсон
11
Муссе
7
Бурк
7
Бурк
11
Муссе
Остались в запасе
Бернли
Шеффилд Юнайтед
35
Anthony Mancini
ЦФ
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
1
Уилл Норрис
ВР
2
Джимми Данн
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
47
Джоэл Мумбонго
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
34
Майкл Веррипс
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
22
Кин Брайан
ЦЗ
2
Джайден Богль
ЦЗ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Остались в запасе
35
Anthony Mancini
ЦФ
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
1
Уилл Норрис
ВР
2
Джимми Данн
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
47
Джоэл Мумбонго
ЦФ
Остались в запасе
34
Майкл Веррипс
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
22
Кин Брайан
ЦЗ
2
Джайден Богль
ЦЗ
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Крис Уайлдер
Статистика матча Бернли - Шеффилд Юнайтед
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Стадион:
Тюрф Мур
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