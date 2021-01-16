Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Бернли
Вест Хэм - Бернли: обзор матча 16 января 2021
Вест Хэм
16.01.2021, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 19 тур
1 : 0
Завершен
Бернли
9'
М. Антонио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Бернли
Желтая карточка
А. Огбонна
83'
Замена
А. Ярмоленко
️️️️
Д. Боуэн
82'
Желтая карточка
Т. Соучек
73'
72'
Замена
Д. Родригес
️️️️
К. Вуд
Замена
М. Ланзини
️️️️
С. Бенрахма
68'
63'
Желтая карточка
Э. Барнс
63'
Замена
М. Выдра
️️️️
Э. Барнс
46'
Замена
Д. Макнил
️️️️
Й. Берг Гудмундссон
ГОЛ! 1:0!
М. Антонио
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
41
Деклан Райс
ОП
28
Томаш Соучек
ОП
8
Пабло Форнальс
АП
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
10
Саид Бенрахма
ЦФ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
8
Эшли Вествуд
ОП
8
Джош Браунхилл
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
9
Крис Вуд
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
16
Марк Нобл
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
11
Адемипо Одубеко
ЦФ
Бернли
1
Уилл Норрис
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
16
Дейл Стивенс
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
19
Джош Бенсон
ЦП
16
Джей Родригес
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
4-2-1-3
22
Фабиански
3
Крессуэлл
15
Доусон
21
Огбонна
34
Цоуфал
41
Райс
28
Соучек
8
Форнальс
18
Антонио
10
Бенрахма
20
Боуэн
4-1-3-2
1
Поуп
38
Лоутон
15
Ми
6
Тарковски
33
Питерс
8
Вествуд
7
Гудмундссон
8
Браунхилл
11
Брэди
35
Барнс
9
Вуд
10
Бенрахма
22
Ланзини
22
Ланзини
10
Бенрахма
20
Боуэн
7
Ярмоленко
7
Ярмоленко
20
Боуэн
7
Гудмундссон
11
Макнил
11
Макнил
7
Гудмундссон
9
Вуд
16
Родригес
16
Родригес
9
Вуд
35
Барнс
11
Выдра
11
Выдра
35
Барнс
Остались в запасе
Вест Хэм
Бернли
11
Адемипо Одубеко
ЦФ
12
Даррен Рэндольф
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
16
Марк Нобл
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
1
Уилл Норрис
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
16
Дейл Стивенс
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
19
Джош Бенсон
ЦП
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
11
Адемипо Одубеко
ЦФ
12
Даррен Рэндольф
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
16
Марк Нобл
ЦП
Остались в запасе
1
Уилл Норрис
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
16
Дейл Стивенс
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
19
Джош Бенсон
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Вест Хэм - Бернли
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
- : -
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Информация о матче
Стадион:
Лондон
Новости команд
Все
Вест Хэм
Бернли
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
Экс-динамовца уволили из «Вест Хэма»
4 ноября
Реакция Игдисамова на назначение Челестини в английский клуб
30 октября
Уволенный из ЦСКА Челестини нашел новую работу
28 октября
3
Клуб Чемпионшипа выиграл борьбу за Челестини у команды Примеры
28 октября
Экс-динамовца уволили из «Вест Хэма»
4 ноября
В Англии игрок оформил уникальный дубль, забив оба гола с собственной половины поля
24 октября
2
Капитан сборной Израиля: «Наша страна в 10 раз лучше Ирландии»
28 сентября
1
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Вест Хэм» – «Фулхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2026
15 сентября
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
Реакция Игдисамова на назначение Челестини в английский клуб
30 октября
Уволенный из ЦСКА Челестини нашел новую работу
28 октября
3
Клуб Чемпионшипа выиграл борьбу за Челестини у команды Примеры
28 октября
Экс-тренер ЦСКА Челестини получил предложение от английского клуба
27 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+