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Вулверхэмптон - Бернли
Вулверхэмптон - Бернли: обзор матча 25 апреля 2021
Вулверхэмптон
25.04.2021, воскресенье, 14:00
Англия. Премьер-лига, 33 тур
0 : 4
Завершен
Бернли
15'
К. Вуд
21'
К. Вуд
44'
К. Вуд
85'
Э. Вествуд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Бернли
85'
ГОЛ! 0:4!
Э. Вествуд
Пас отдал
К. Вуд
73'
Замена
Д. Родригес
️️️️
М. Выдра
Замена
М. Гиббс-Уайт
️️️️
Д. Поденсе
69'
Замена
Ф. Силва
️️️️
Н. Семеду
58'
44'
ГОЛ! 0:3!
К. Вуд
Пас отдал
Д. Макнил
42'
Желтая карточка
М. Лоутон
Желтая карточка
А. Траоре
39'
39'
Желтая карточка
Д. Тарковски
21'
ГОЛ! 0:2!
К. Вуд
Пас отдал
Д. Макнил
15'
ГОЛ! 0:1!
К. Вуд
Пас отдал
М. Лоутон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Руй Патрисиу
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
8
Рубен Невеш
ОП
18
Леандер Дендокер
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
8
Джош Браунхилл
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
11
Матей Выдра
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
12
Льюис Ричардс
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
8
Оуэн Отасови
ОП
17
Витинья
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
7
Тео Корбяну
ЦФ
21
Фабиу Силва
ЦФ
Бернли
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
1
Уилл Норрис
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
16
Дейл Стивенс
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
35
Эшли Барнс
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Патрисиу
29
Сайсс
15
Коди
30
Боли
21
Айт Нури
8
Невеш
27
Семеду
18
Дендокер
24
Траоре
12
Виллиан Жозе
11
Поденсе
4-1-2-1-2
1
Поуп
38
Лоутон
6
Тарковски
15
Ми
18
Тэйлор
8
Вествуд
8
Браунхилл
4
Корк
11
Макнил
9
Вуд
11
Выдра
11
Поденсе
10
Гиббс-Уайт
10
Гиббс-Уайт
11
Поденсе
27
Семеду
21
Силва
21
Силва
27
Семеду
11
Выдра
16
Родригес
16
Родригес
11
Выдра
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Бернли
12
Льюис Ричардс
ЦЗ
8
Оуэн Отасови
ОП
7
Тео Корбяну
ЦФ
26
Джон Радди
ВР
3
Макс Килман
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
17
Витинья
ЦП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
33
Эрик Питерс
ЦЗ
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
1
Уилл Норрис
ВР
2
Джимми Данн
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
16
Дейл Стивенс
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
12
Льюис Ричардс
ЦЗ
8
Оуэн Отасови
ОП
7
Тео Корбяну
ЦФ
26
Джон Радди
ВР
3
Макс Килман
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
17
Витинья
ЦП
Остались в запасе
33
Эрик Питерс
ЦЗ
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
1
Уилл Норрис
ВР
2
Джимми Данн
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
16
Дейл Стивенс
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Вулверхэмптон - Бернли
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Информация о матче
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