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АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Бернли
Манчестер Юнайтед - Бернли: обзор матча 18 апреля 2021
Манчестер Юнайтед
18.04.2021, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 32 тур
3 : 1
Завершен
Бернли
48'
М. Гринвуд
84'
М. Гринвуд
90+3'
Э. Кавани
50'
Д. Тарковски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Бернли
ГОЛ! 3:1!
Э. Кавани
Пас отдал
Д. ван де Бек
90'
+3
89'
Желтая карточка
Д. Тарковски
88'
Замена
Д. Родригес
️️️️
Й. Берг Гудмундссон
88'
Замена
М. Выдра
️️️️
Д. Браунхилл
ГОЛ! 2:1!
М. Гринвуд
Пас отдал
П. Погба
84'
Замена
Д. ван де Бек
️️️️
М. Рэшфорд
84'
57'
Желтая карточка
Д. Корк
50'
ГОЛ! 1:1!
Д. Тарковски
Пас отдал
Э. Вествуд
ГОЛ! 1:0!
М. Гринвуд
Пас отдал
М. Рэшфорд
48'
Замена
Э. Кавани
️️️️
Фред
46'
Желтая карточка
А. Ван-Биссака
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
7
Фред
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
11
Мэйсон Гринвуд
ПВ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Бернли
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
4
Джек Корк
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
6
Донни ван де Бек
ЦП
64
Хуан Мата
АП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Бернли
1
Уилл Норрис
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
5
Ричард Нарти
ЦЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
16
Дейл Стивенс
ЦП
16
Джей Родригес
ЦФ
20
Льюис Ричардсон
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
4-3-3
1
Хендерсон
23
Шоу
29
Линделеф
5
Магуайр
29
Ван-Биссака
8
Мактоминей
7
Фред
8
Погба
9
Рэшфорд
8
Фернандеш
11
Гринвуд
4-1-3-1-1
1
Пикок-Фаррел
38
Лоутон
6
Тарковски
15
Ми
18
Тэйлор
8
Вествуд
7
Гудмундссон
8
Браунхилл
4
Корк
11
Макнил
9
Вуд
9
Рэшфорд
6
ван де Бек
6
ван де Бек
9
Рэшфорд
7
Фред
10
Кавани
10
Кавани
7
Фред
7
Гудмундссон
16
Родригес
16
Родригес
7
Гудмундссон
8
Браунхилл
11
Выдра
11
Выдра
8
Браунхилл
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Бернли
7
Даниэль Джеймс
ПВ
43
Давид Де Хеа
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
64
Хуан Мата
АП
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
33
Эрик Питерс
ЦЗ
1
Уилл Норрис
ВР
5
Ричард Нарти
ЦЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
16
Дейл Стивенс
ЦП
20
Льюис Ричардсон
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
7
Даниэль Джеймс
ПВ
43
Давид Де Хеа
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
64
Хуан Мата
АП
Остались в запасе
33
Эрик Питерс
ЦЗ
1
Уилл Норрис
ВР
5
Ричард Нарти
ЦЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
16
Дейл Стивенс
ЦП
20
Льюис Ричардсон
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Бернли
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Информация о матче
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