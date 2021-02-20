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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Бернли - Вест Бромвич
Бернли - Вест Бромвич: обзор матча 20 февраля 2021
Бернли
20.02.2021, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 25 тур
0 : 0
Завершен
Вест Бромвич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Вест Бромвич
Желтая карточка
М. Лоутон
90'
+4
Желтая карточка
Б. Ми
90'
+3
Замена
Д. Мумбонго
️️️️
Д. Родригес
81'
Желтая карточка
Д. Корк
76'
32'
Замена
Д. О'Ши
️️️️
М. Филлипс
30'
Красная карточка
С. Аджайи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
8
Джош Браунхилл
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
16
Джей Родригес
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
22
Конор Таунсенд
ЦЗ
8
Конор Галлахер
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
10
Матеус Перейра
АП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
25
Мэтт Филлипс
ПП
45
Мбайе Дианье
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Бернли
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
1
Уилл Норрис
ВР
5
Ричард Нарти
ЦЗ
3
Энтони Дрисколл-Гленнон
ЦЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
19
Джош Бенсон
ЦП
47
Джоэл Мумбонго
ЦФ
Вест Бромвич
27
Дэвид Баттон
ВР
26
Дара О'Ши
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
14
Роман Сойерс
ЦП
19
Грэйди Диангана
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
9
Карлан Грант
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Поуп
6
Тарковски
15
Ми
18
Тэйлор
38
Лоутон
8
Вествуд
8
Браунхилл
4
Корк
11
Макнил
11
Выдра
16
Родригес
4-4-1-1
26
Джонстон
5
Бартли
6
Аджайи
22
Таунсенд
2
Ферлонг
25
Филлипс
8
Галлахер
5
Йокушлу
2
Мэйтленд-Найлс
10
Перейра
45
Дианье
16
Родригес
47
Мумбонго
47
Мумбонго
16
Родригес
25
Филлипс
26
О'Ши
26
О'Ши
25
Филлипс
Остались в запасе
Бернли
Вест Бромвич
5
Ричард Нарти
ЦЗ
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
1
Уилл Норрис
ВР
3
Энтони Дрисколл-Гленнон
ЦЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
19
Джош Бенсон
ЦП
Главный тренер
Шон Дайч
27
Дэвид Баттон
ВР
21
Ли Пелтье
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
14
Роман Сойерс
ЦП
19
Грэйди Диангана
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
9
Карлан Грант
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Остались в запасе
5
Ричард Нарти
ЦЗ
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
1
Уилл Норрис
ВР
3
Энтони Дрисколл-Гленнон
ЦЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
19
Джош Бенсон
ЦП
Остались в запасе
27
Дэвид Баттон
ВР
21
Ли Пелтье
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
14
Роман Сойерс
ЦП
19
Грэйди Диангана
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
9
Карлан Грант
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Статистика матча Бернли - Вест Бромвич
3
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
Тюрф Мур
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