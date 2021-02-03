Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Бернли - Манчестер Сити
Бернли - Манчестер Сити: обзор матча 03 февраля 2021
Бернли
03.02.2021, среда, 21:00
Англия. Премьер-лига, 22 тур
0 : 2
Завершен
Манчестер Сити
3'
Г. Жезус
38'
Р. Стерлинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Манчестер Сити
Желтая карточка
Д. Мумбонго
87'
Желтая карточка
Д. Стивенс
83'
Замена
Д. Бенсон
️️️️
Э. Вествуд
81'
Замена
Д. Мумбонго
️️️️
Д. Родригес
77'
76'
Желтая карточка
Эдерсон
Замена
Д. Стивенс
️️️️
Д. Корк
71'
64'
Замена
А. Зинченко
️️️️
Ж. Канселу
38'
ГОЛ! 0:2!
Р. Стерлинг
Пас отдал
И. Гюндоган
3'
ГОЛ! 0:1!
Г. Жезус
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
4
Джек Корк
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
16
Джей Родригес
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
16
Родри
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Бернли
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
5
Ричард Нарти
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
3
Энтони Дрисколл-Гленнон
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
19
Джош Бенсон
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
47
Джоэл Мумбонго
ЦФ
Манчестер Сити
1
Зак Стеффен
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
47
Александр Зинченко
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
6
Клаудио Гомес
ОП
5
Фернандиньо
ЦП
14
Ферран Торрес
ПВ
4-1-2-1-2
1
Поуп
33
Питерс
6
Тарковски
15
Ми
38
Лоутон
8
Вествуд
4
Корк
7
Гудмундссон
11
Макнил
11
Выдра
16
Родригес
4-1-1-3-1
31
Эдерсон
2
Канселу
3
Диаш
6
Стоунз
14
Ляпорт
16
Родри
20
Гюндоган
26
Марез
20
Силва
19
Стерлинг
9
Жезус
8
Вествуд
19
Бенсон
19
Бенсон
8
Вествуд
4
Корк
16
Стивенс
16
Стивенс
4
Корк
16
Родригес
47
Мумбонго
47
Мумбонго
16
Родригес
2
Канселу
47
Зинченко
47
Зинченко
2
Канселу
Остались в запасе
Бернли
Манчестер Сити
5
Ричард Нарти
ЦЗ
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
3
Энтони Дрисколл-Гленнон
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
Главный тренер
Шон Дайч
14
Ферран Торрес
ПВ
47
Фил Фоден
ЛВ
6
Клаудио Гомес
ОП
1
Зак Стеффен
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
5
Фернандиньо
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
5
Ричард Нарти
ЦЗ
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
3
Энтони Дрисколл-Гленнон
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
Остались в запасе
14
Ферран Торрес
ПВ
47
Фил Фоден
ЛВ
6
Клаудио Гомес
ОП
1
Зак Стеффен
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
5
Фернандиньо
ЦП
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Бернли - Манчестер Сити
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Тюрф Мур
Новости команд
Все
Бернли
Манчестер Сити
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
Вчера, 22:00
«Манчестер Сити» – «Наполи» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
Вчера, 11:01
Лига чемпионов: шансы «Манчестер Сити» и «Наполи» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:29
«Русский Холанд» из «Факела» выбыл до конца сезона
21 ноября
5
Российский комментатор едва не сорвал общемировую трансляцию матча АПЛ
21 ноября
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
Реакция Игдисамова на назначение Челестини в английский клуб
30 октября
Уволенный из ЦСКА Челестини нашел новую работу
28 октября
3
Клуб Чемпионшипа выиграл борьбу за Челестини у команды Примеры
28 октября
Экс-тренер ЦСКА Челестини получил предложение от английского клуба
27 октября
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
Вчера, 22:00
«Манчестер Сити» – «Наполи» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
Вчера, 11:01
Лига чемпионов: шансы «Манчестер Сити» и «Наполи» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:29
«Русский Холанд» из «Факела» выбыл до конца сезона
21 ноября
5
Российский комментатор едва не сорвал общемировую трансляцию матча АПЛ
21 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+