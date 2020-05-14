Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Mert Miraç Altıntaş - статистика

#77 | Полузащитник
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Йени Малатьяспор
11
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 37 тур
Кайсериспор
3 : 0
14.05.2022
Йени Малатьяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 35 тур
Аланьяспор
2 : 1
01.05.2022
Йени Малатьяспор
1' - 75'
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
2 : 3
24.04.2022
Коньяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
2 : 0
18.04.2022
Йени Малатьяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 32 тур
Йени Малатьяспор
0 : 1
10.04.2022
Гиресунспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 31 тур
Истанбул Башакшехир
1 : 0
04.04.2022
Йени Малатьяспор
90' - 90'
Турция. Суперлига, 30 тур
Йени Малатьяспор
0 : 2
19.03.2022
Касымпаша
Был в запасе
Турция. Суперлига, 29 тур
Алтай
1 : 0
12.03.2022
Йени Малатьяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 28 тур
Йени Малатьяспор
1 : 0
04.03.2022
Адана Демирспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 27 тур
Хатайспор
5 : 2
27.02.2022
Йени Малатьяспор
88' - 90'
Турция. Суперлига, 22 тур
Газиантеп
0 : 0
23.02.2022
Йени Малатьяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 26 тур
Йени Малатьяспор
1 : 2
19.02.2022
Антальяспор
88' - 90'
Турция. Суперлига, 25 тур
Сивасспор
2 : 1
13.02.2022
Йени Малатьяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 24 тур
Карагюмрюк
1 : 0
05.02.2022
Йени Малатьяспор
67' - 90'
Турция. Суперлига, 23 тур
Йени Малатьяспор
1 : 1
22.01.2022
Бешикташ
Был в запасе
Турция. Суперлига, 21 тур
Йени Малатьяспор
1 : 2
14.01.2022
Гезтепе
Был в запасе
Турция. Суперлига, 20 тур
Трабзонспор
1 : 0
07.01.2022
Йени Малатьяспор
66' - 90'
Турция. Суперлига, 19 тур
Фенербахче
2 : 0
26.12.2021
Йени Малатьяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 18 тур
Йени Малатьяспор
2 : 2
23.12.2021
Кайсериспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 17 тур
Ризеспор
1 : 0
19.12.2021
Йени Малатьяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 16 тур
Йени Малатьяспор
2 : 6
12.12.2021
Аланьяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 15 тур
Коньяспор
0 : 0
06.12.2021
Йени Малатьяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 14 тур
Йени Малатьяспор
0 : 0
28.11.2021
Галатасарай
90' - 90'
Турция. Суперлига, 13 тур
Гиресунспор
1 : 0
20.11.2021
Йени Малатьяспор
68' - 90'
Турция. Суперлига, 12 тур
Йени Малатьяспор
1 : 3
06.11.2021
Истанбул Башакшехир
Был в запасе
Турция. Суперлига, 9 тур
Адана Демирспор
0 : 2
16.10.2021
Йени Малатьяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 8 тур
Йени Малатьяспор
0 : 2
03.10.2021
Хатайспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 7 тур
Антальяспор
1 : 0
25.09.2021
Йени Малатьяспор
90' - 90'
Турция. Суперлига, 4 тур
Бешикташ
3 : 0
11.09.2021
Йени Малатьяспор
75' - 90'
Турция. Суперлига, 3 тур
Йени Малатьяспор
2 : 0
28.08.2021
Газиантеп
Был в запасе
Главные новости
Реакция Бубнова на ситуацию между Соболевым и Головиным на тренировке сборной
12:12
Клубы РПЛ заинтересовались лучшим бомбардиром чемпионата Бразилии
11:58
ФотоРПЛ определила лучшего игрока сентября
11:18
6
Экс-руководитель «Манчестер Сити» назвал условие для исключения клуба из АПЛ
10:59
1
Тюкавин отреагировал на сравнение с танком
10:29
5
Шнякин – о Губерниеве: «Солома в голове оппонента – не приговор для него»
10:18
1
Кисляк прокомментировал интерес «ПСЖ»
09:48
Кисляк сказал, завидует ли он Батракову, играющему в Лиге чемпионов
09:12
1
Сафонов провел 1-й сухой матч в сборной России после перехода в «ПСЖ» – впервые за 2 года
08:59
7
Названы условия Альбы для назначения в «Родину»
08:30
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+