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Аргентина. Примера
Команды
Индепендьенте
Иван Марконе
Статистика
€ 400 тыс
Иван Марконе - статистика
Индепендьенте
3 июня 1990 (36), Буэнос-Айрес
#23 | Полузащитник
178 см | 75 кг
Аргентина
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Аргентина. Примера, 10 тур
Унион Санта-Фе
1 : 2
19.09.2026
Индепендьенте
1' - 90'
70'
Аргентина. Примера, 9 тур
Индепендьенте
1 : 1
14.09.2026
Сан-Лоренсо
1' - 80'
26'
Аргентина. Примера, 8 тур
Сентраль Кордоба
0 : 1
06.09.2026
Индепендьенте
1' - 90'
Аргентина. Примера, 7 тур
Индепендьенте
0 : 3
31.08.2026
Химнасия и Эсгрима Мендоса
1' - 90'
Статистика по турнирам
Аргентина. Примера 2026
Аргентина. Примера 2025
Копа Судамерикана 2025
Аргентина. Примера 2024
Испания. Кубок 2021/2022
Испания. Примера 2021/2022
Испания. Кубок 2020/2021
Испания. Примера 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эльче
20
0
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 37 тур
Сельта
1 : 0
15.05.2022
Эльче
1' - 85'
81'
Испания. Примера, 36 тур
Эльче
0 : 2
11.05.2022
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Кадис
3 : 0
07.05.2022
Эльче
81' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Эльче
1 : 1
01.05.2022
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Бетис
0 : 1
19.04.2022
Эльче
Был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Эльче
3 : 0
16.04.2022
Мальорка
Был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Эльче
1 : 2
10.04.2022
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Атлетик
2 : 1
03.04.2022
Эльче
1' - 58'
56'
Испания. Примера, 29 тур
Эльче
0 : 1
19.03.2022
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Гранада
0 : 1
12.03.2022
Эльче
74' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Эльче
1 : 2
06.03.2022
Барселона
79' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Леванте
3 : 0
25.02.2022
Эльче
75' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Эльче
2 : 1
18.02.2022
Райо Вальекано
62' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Севилья
2 : 0
11.02.2022
Эльче
Был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Эльче
1 : 0
16.01.2022
Вильярреал
84' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Эспаньол
1 : 2
10.01.2022
Эльче
Был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Барселона
3 : 2
18.12.2021
Эльче
1' - 46'
Испания. Примера, 17 тур
Валенсия
2 : 1
11.12.2021
Эльче
1' - 61'
Испания. Примера, 16 тур
Эльче
3 : 1
05.12.2021
Кадис
1' - 65'
28'
Испания. Примера, 15 тур
Осасуна
1 : 1
29.11.2021
Эльче
1' - 60'
50'
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
0 : 3
21.11.2021
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Мальорка
2 : 2
07.11.2021
Эльче
86' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
1 : 2
30.10.2021
Реал
81' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Алавес
1 : 0
26.10.2021
Эльче
Был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Райо Вальекано
2 : 1
17.10.2021
Эльче
Был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Эльче
1 : 0
03.10.2021
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
26.09.2021
Эльче
Был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Вильярреал
4 : 1
22.09.2021
Эльче
1' - 64'
Испания. Примера, 5 тур
Эльче
1 : 1
18.09.2021
Леванте
87' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Хетафе
0 : 1
13.09.2021
Эльче
86' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Эльче
1 : 1
28.08.2021
Севилья
1' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Атлетико
1 : 0
22.08.2021
Эльче
1' - 82'
Испания. Примера, 1 тур
Эльче
0 : 0
16.08.2021
Атлетик
1' - 90'
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