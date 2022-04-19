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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Эльче
Бетис - Эльче: обзор матча 19 апреля 2022
Бетис
19.04.2022, вторник, 22:00
Испания. Примера, 33 тур
0 : 1
Завершен
Эльче
82'
Т. Моренте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бетис - Эльче
Красная карточка
П. Акуоку
90'
+3
87'
Замена
П. Милья
️️️️
К. Перес
84'
Желтая карточка
К. Перес
Желтая карточка
А. Морено
84'
82'
ГОЛ! 0:1!
Т. Моренте
Пас отдал
Хосан
Замена
В. Карвалью
️️️️
Н. Фекир
81'
Замена
А. Морено
️️️️
Х. Миранда
81'
79'
Желтая карточка
Э. Бадия
Замена
К. Тельо
️️️️
Хуанми
73'
Замена
Б. Иглесиас
️️️️
В. Жозе
73'
71'
Замена
Л. Оласа
️️️️
Й. Мохика
59'
Замена
Т. Моренте
️️️️
Фидель
59'
Замена
А. Барраган
️️️️
Г. Верду
Замена
Хоакин
️️️️
А. Гуардадо
58'
Желтая карточка
А. Гуардадо
49'
46'
Замена
Хосан
️️️️
Г. Паласиос
26'
Желтая карточка
Г. Паласиос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Руй Силва
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
10
Набиль Фекир
АП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Эльче
13
Эдгар Бадия
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
10
Фидель
ЛВ
6
Жерар Гумбау
ОП
71
Кике Перес
ЦП
10
Рауль Гути
ЦП
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Бетис
1
Клаудио Браво
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
10
Вильям Карвалью
ОП
2
Гидо Родригес
ЦП
10
Родри
АП
17
Хоакин
ПВ
24
Айтор Руйбаль
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Эльче
1
Кико Касилья
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
11
Пере Милья
ЛВ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
23
Иван Марконе
ОП
15
Хавьер Пасторе
АП
17
Хосан
ПВ
4-2-2-2
1
Силва
33
Миранда
2
Пеццелла
5
Бартра
20
Сабали
24
Акуоку
18
Гуардадо
10
Фекир
20
Каналес
7
Хуанми
12
Виллиан Жозе
3-3-2-1-1
13
Бадия
3
Роко
5
Верду
16
Гонсалес
13
Паласиос
6
Гумбау
22
Мохика
71
Перес
10
Гути
10
Фидель
9
Понсе
33
Миранда
11
Алекс Морено
11
Алекс Морено
33
Миранда
10
Фекир
10
Карвалью
10
Карвалью
10
Фекир
7
Хуанми
37
Тельо
37
Тельо
7
Хуанми
18
Гуардадо
17
Хоакин
17
Хоакин
18
Гуардадо
12
Виллиан Жозе
7
Иглесиас
7
Иглесиас
12
Виллиан Жозе
22
Мохика
15
Оласа
15
Оласа
22
Мохика
5
Верду
19
Барраган
19
Барраган
5
Верду
10
Фидель
20
Моренте
20
Моренте
10
Фидель
71
Перес
11
Милья
11
Милья
71
Перес
13
Паласиос
17
Хосан
17
Хосан
13
Паласиос
Остались в запасе
Бетис
Эльче
1
Клаудио Браво
ВР
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
2
Гидо Родригес
ЦП
10
Родри
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
1
Кико Касилья
ВР
6
Педро Бигас
ЦЗ
23
Иван Марконе
ОП
15
Хавьер Пасторе
АП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Остались в запасе
1
Клаудио Браво
ВР
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
2
Гидо Родригес
ЦП
10
Родри
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
6
Педро Бигас
ЦЗ
23
Иван Марконе
ОП
15
Хавьер Пасторе
АП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Франсиско Родригес
Статистика матча Бетис - Эльче
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
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