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Италия. Серия B
Команды
Асколи
Джан Марко Креспи
Статистика
€ 200 тыс
Джан Марко Креспи - статистика
Асколи
28 июня 2001 (25), Удине
#45 | Вратарь
Италия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия В, 5 тур
Асколи
3 : 1
19.09.2026
Авеллино
Был в запасе
Италия. Серия В, 4 тур
Падова
1 : 0
12.09.2026
Асколи
Был в запасе
Италия. Серия В, 3 тур
Асколи
1 : 0
05.09.2026
Беневенто
Был в запасе
Италия. Серия В, 2 тур
Асколи
1 : 1
29.08.2026
Каррарезе
Был в запасе
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кротоне
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Кротоне
0 : 0
22.05.2021
Фиорентина
1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1 : 1
16.05.2021
Кротоне
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Кротоне
2 : 1
13.05.2021
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Рома
5 : 0
09.05.2021
Кротоне
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Кротоне
0 : 2
01.05.2021
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Парма
3 : 4
24.04.2021
Кротоне
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Кротоне
0 : 1
21.04.2021
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Кротоне
1 : 2
17.04.2021
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Специя
3 : 2
10.04.2021
Кротоне
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Наполи
4 : 3
03.04.2021
Кротоне
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Кротоне
2 : 3
20.03.2021
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Лацио
3 : 2
12.03.2021
Кротоне
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Кротоне
4 : 2
07.03.2021
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Аталанта
5 : 1
03.03.2021
Кротоне
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Кротоне
0 : 2
28.02.2021
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Ювентус
3 : 0
22.02.2021
Кротоне
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Кротоне
1 : 2
14.02.2021
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Милан
4 : 0
07.02.2021
Кротоне
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Кротоне
0 : 3
31.01.2021
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Фиорентина
2 : 1
23.01.2021
Кротоне
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Кротоне
4 : 1
17.01.2021
Беневенто
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Верона
2 : 1
10.01.2021
Кротоне
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Кротоне
2 : 1
22.12.2020
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Сампдория
3 : 1
19.12.2020
Кротоне
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Удинезе
0 : 0
15.12.2020
Кротоне
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Кротоне
4 : 1
12.12.2020
Специя
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Болонья
1 : 0
29.11.2020
Кротоне
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Кротоне
0 : 2
21.11.2020
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Торино
0 : 0
08.11.2020
Кротоне
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Кротоне
1 : 2
31.10.2020
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Кальяри
4 : 2
25.10.2020
Кротоне
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Кротоне
1 : 1
17.10.2020
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Дженоа
4 : 1
20.09.2020
Кротоне
Был в запасе
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