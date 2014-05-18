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Даниэле Портанова
Статистика
Даниэле Портанова - статистика
Завершил карьеру
17 декабря 1978 (47), Рим
#90 | Защитник
185 см | 78 кг
Италия
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2013/2014
Италия. Серия А 2012/2013
Италия. Серия А 2011/2012
Италия. Серия А 2010/2011
Италия. Серия А 2009/2010
Италия. Серия А 2008/2009
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Дженоа
21
1
0
4
1
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Дженоа
1 : 0
18.05.2014
Рома
1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Аталанта
1 : 1
27.04.2014
Дженоа
1' - 50'
50'
Италия. Серия А, 34 тур
Дженоа
1 : 2
19.04.2014
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Торино
2 : 1
13.04.2014
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Дженоа
1 : 2
07.04.2014
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Дженоа
2 : 0
26.03.2014
Лацио
1' - 90'
77'
Италия. Серия А, 29 тур
Парма
1 : 1
23.03.2014
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Дженоа
0 : 1
16.03.2014
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Кьево
2 : 1
09.03.2014
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Дженоа
2 : 0
02.03.2014
Катания
1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Наполи
1 : 1
24.02.2014
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Дженоа
3 : 3
16.02.2014
Удинезе
1' - 69'
Италия. Серия А, 23 тур
Ливорно
0 : 1
09.02.2014
Дженоа
1' - 90'
45'
Италия. Серия А, 22 тур
Дженоа
0 : 1
03.02.2014
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Фиорентина
3 : 3
26.01.2014
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Кальяри
2 : 1
08.12.2013
Дженоа
1' - 79'
Италия. Серия А, 14 тур
Дженоа
1 : 1
30.11.2013
Торино
1' - 90'
89'
Италия. Серия А, 13 тур
Милан
1 : 1
23.11.2013
Дженоа
1' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Дженоа
2 : 0
10.11.2013
Верона
1' - 90'
29'
Италия. Серия А, 11 тур
Лацио
0 : 2
03.11.2013
Дженоа
1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Дженоа
1 : 0
30.10.2013
Парма
1' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Ювентус
2 : 0
27.10.2013
Дженоа
1' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
2 : 1
20.10.2013
Кьево
1' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Катания
1 : 1
06.10.2013
Дженоа
1' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Дженоа
0 : 2
28.09.2013
Наполи
1' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Удинезе
1 : 0
24.09.2013
Дженоа
1' - 90'
78'
Италия. Серия А, 4 тур
Дженоа
0 : 0
21.09.2013
Ливорно
1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Сампдория
0 : 3
15.09.2013
Дженоа
1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Дженоа
2 : 5
01.09.2013
Фиорентина
1' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Интер
2 : 0
25.08.2013
Дженоа
1' - 90'
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