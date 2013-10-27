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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Дженоа
Ювентус - Дженоа: обзор матча 27 октября 2013
Ювентус
27.10.2013, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 9 тур
2 : 0
Завершен
Дженоа
23'
А. Видаль (П)
36'
К. Тевес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Дженоа
Замена
С. Падоин
️️️️
А. Видаль
87'
79'
Замена
Р. Сентурион
️️️️
А. Бертолаччи
Замена
С. Джовинко
️️️️
Ф. Льоренте
75'
Замена
П. Де Челье
️️️️
К. Асамоа
73'
56'
Желтая карточка
Й. Фетфацидис
46'
Замена
Й. Фетфацидис
️️️️
Л. Антонелли
46'
Замена
М. Конате
️️️️
А. Джилардино
ГОЛ! 2:0!
К. Тевес
Пас отдал
К. Асамоа
36'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Видаль
23'
Желтая карточка
К. Тевес
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
21
Андреа Пирло
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
32
Карлос Тевес
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
17
Томас Манфредини
ЦЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
7
Лука Антонини
ПЗ
13
Лука Антонелли
ЛП
8
Давиде Бьондини
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
АП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
34
Рубиньо
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Дженоа
17
Антонио Доннарумма
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
27
Стефано Стураро
ЦП
10
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
11
Мусса Конате
ЦФ
8
Адриан Стоян
ЦФ
10
Рикардо Сентурион
ЦФ
4-4-2
1
Буффон
14
Кьеллини
19
Бонуччи
15
Барцальи
22
Исла
27
Асамоа
8
Погба
23
Видаль
21
Пирло
12
Льоренте
32
Тевес
3-2-3-1-1
1
Перин
24
Врсалько
17
Манфредини
90
Портанова
7
Антонини
15
Марчезе
8
Бьондини
33
Куцка
13
Антонелли
91
Бертолаччи
19
Джилардино
27
Асамоа
29
Де Челье
29
Де Челье
27
Асамоа
23
Видаль
19
Падоин
19
Падоин
23
Видаль
12
Льоренте
21
Джовинко
21
Джовинко
12
Льоренте
13
Антонелли
10
Фетфацидис
10
Фетфацидис
13
Антонелли
19
Джилардино
11
Конате
11
Конате
19
Джилардино
91
Бертолаччи
10
Сентурион
10
Сентурион
91
Бертолаччи
Остались в запасе
Ювентус
Дженоа
30
Марко Сторари
ВР
34
Рубиньо
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
10
Клаудио Маркизио
ЦП
Главный тренер
Антонио Конте
17
Антонио Доннарумма
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
27
Стефано Стураро
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
8
Адриан Стоян
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
34
Рубиньо
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
10
Клаудио Маркизио
ЦП
Остались в запасе
17
Антонио Доннарумма
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
27
Стефано Стураро
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
8
Адриан Стоян
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Ювентус - Дженоа
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Довери
(Рим)
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 17:55 (прямая)
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