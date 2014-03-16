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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Ювентус
Дженоа - Ювентус: обзор матча 16 марта 2014
Дженоа
16.03.2014, воскресенье, 23:45
Италия. Серия А, 28 тур
0 : 1
Завершен
Ювентус
88'
А. Пирло
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Ювентус
88'
ГОЛ! 0:1!
А. Пирло
85'
Замена
М. Исла
️️️️
Ш. Лихтштайнер
84'
Замена
С. Падоин
️️️️
А. Видаль
78'
Замена
Ф. Квальярелла
️️️️
П. Освальдо
Пенальти не реализован!
Э. Калайо
71'
Замена
Э. Калайо
️️️️
А. Джилардино
63'
60'
Желтая карточка
П. Погба
51'
Желтая карточка
А. Видаль
Желтая карточка
А. Джилардино
29'
Желтая карточка
Д. Скулли
25'
Желтая карточка
С. Стураро
21'
Желтая карточка
С. Де Майо
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЛП
27
Матузалем
ОП
91
Андреа Бертолаччи
ОП
27
Стефано Стураро
ЦП
10
Джузеппе Скулли
АП
16
Марко Мотта
ПП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
21
Андреа Пирло
ОП
23
Артуро Видаль
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
2
Штефан Лихтштайнер
ПП
10
Пабло Освальдо
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Дженоа
37
Марко Альбертони
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
28
Даниэл Тошер
ЦП
88
Кабрал
ЦП
10
Рикардо Сентурион
ЦФ
11
Мусса Конате
ЦФ
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
34
Рубиньо
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Перин
15
Марчезе
8
Бурдиссо
87
Де Майо
27
Матузалем
91
Бертолаччи
13
Антонелли
27
Стураро
16
Мотта
10
Скулли
19
Джилардино
3-1-4-2
1
Буффон
4
Касерес
19
Бонуччи
14
Кьеллини
21
Пирло
2
Лихтштайнер
23
Видаль
8
Погба
27
Асамоа
12
Льоренте
10
Освальдо
19
Джилардино
16
Калайо
16
Калайо
19
Джилардино
2
Лихтштайнер
22
Исла
22
Исла
2
Лихтштайнер
23
Видаль
19
Падоин
19
Падоин
23
Видаль
10
Освальдо
27
Квальярелла
27
Квальярелла
10
Освальдо
Остались в запасе
Дженоа
Ювентус
37
Марко Альбертони
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
28
Даниэл Тошер
ЦП
88
Кабрал
ЦП
10
Рикардо Сентурион
ЦФ
11
Мусса Конате
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
30
Марко Сторари
ВР
34
Рубиньо
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
37
Марко Альбертони
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
28
Даниэл Тошер
ЦП
88
Кабрал
ЦП
10
Рикардо Сентурион
ЦФ
11
Мусса Конате
ЦФ
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
34
Рубиньо
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Дженоа - Ювентус
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Сильвио Маццолени
(Бергамо)
Стадион:
Луиджи Феррарис
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 23:40 (прямая)
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