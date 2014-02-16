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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Удинезе
Дженоа - Удинезе: обзор матча 16 февраля 2014
Дженоа
16.02.2014, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 24 тур
3 : 3
Завершен
Удинезе
45'
М. Конате
69'
А. Джилардино
79'
А. Джилардино
35'
Д. Баста
40'
Б. Фернандеш
48'
Л. Муриэль (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Удинезе
88'
Замена
А. Ди Натале
️️️️
Л. Муриэль
85'
Замена
Г. Силва
️️️️
С. Видмер
Желтая карточка
А. Джилардино
79'
Замена
С. Де Майо
️️️️
Л. Антонелли
79'
ГОЛ! 3:3!
А. Джилардино
79'
71'
Замена
Аллан
️️️️
Б. Фернандеш
Замена
Э. Калайо
️️️️
Д. Портанова
69'
ГОЛ! 2:3!
А. Джилардино
Пас отдал
Й. Фетфацидис
69'
Желтая карточка
Матузалем
60'
59'
Желтая карточка
С. Видмер
Замена
Й. Фетфацидис
️️️️
П. Де Челье
55'
54'
Желтая карточка
Д. Баста
48'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Л. Муриэль
Желтая карточка
Н. Бурдиссо
47'
ГОЛ! 1:2!
М. Конате
Пас отдал
Д. Марчезе
45'
40'
ГОЛ! 0:2!
Б. Фернандеш
38'
Желтая карточка
Р. Перейра
35'
ГОЛ! 0:1!
Д. Баста
Пас отдал
Э. Агьеманг-Баду
22'
Желтая карточка
Т. Арто
19'
Желтая карточка
Х. Йебда
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
27
Стефано Стураро
ЦП
27
Матузалем
ЦП
11
Мусса Конате
ЦФ
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Удинезе
1
Симоне Скуффет
ВР
5
Данило
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
8
Хассан Йебда
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
37
Роберто Перейра
АП
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Дженоа
37
Марко Альбертони
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
10
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
88
Кабрал
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
10
Рикардо Сентурион
ЦФ
10
Джузеппе Скулли
ЦФ
Удинезе
23
Зелько Бркич
ВР
25
Иван Келава
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
16
Жадсон
ЦП
25
Аллан
ЦП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
70
Майкосуэл
ЦФ
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
11
Николас Лопес
ЦФ
3-2-2-2
1
Перин
8
Бурдиссо
90
Портанова
13
Антонелли
29
Де Челье
16
Мотта
27
Стураро
27
Матузалем
19
Джилардино
11
Конате
3-2-2-2-1
1
Скуффет
28
Арто
6
Домицци
8
Баста
30
Видмер
5
Данило
7
Агьеманг-Баду
8
Йебда
8
Фернандеш
37
Перейра
10
Муриэль
13
Антонелли
87
Де Майо
87
Де Майо
13
Антонелли
29
Де Челье
10
Фетфацидис
10
Фетфацидис
29
Де Челье
90
Портанова
16
Калайо
16
Калайо
90
Портанова
30
Видмер
11
Силва
11
Силва
30
Видмер
8
Фернандеш
25
Аллан
25
Аллан
8
Фернандеш
10
Муриэль
10
Ди Натале
10
Ди Натале
10
Муриэль
Остались в запасе
Дженоа
Удинезе
37
Марко Альбертони
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
88
Кабрал
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
10
Рикардо Сентурион
ЦФ
10
Джузеппе Скулли
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
16
Жадсон
ЦП
23
Зелько Бркич
ВР
25
Иван Келава
ВР
18
Игор Бубнич
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
3
Джампьеро Пинци
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
70
Майкосуэл
ЦФ
11
Николас Лопес
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Остались в запасе
37
Марко Альбертони
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
88
Кабрал
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
10
Рикардо Сентурион
ЦФ
10
Джузеппе Скулли
ЦФ
Остались в запасе
16
Жадсон
ЦП
23
Зелько Бркич
ВР
25
Иван Келава
ВР
18
Игор Бубнич
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
3
Джампьеро Пинци
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
70
Майкосуэл
ЦФ
11
Николас Лопес
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Статистика матча Дженоа - Удинезе
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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