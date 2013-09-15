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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Дженоа
Сампдория - Дженоа: обзор матча 15 сентября 2013
Сампдория
15.09.2013, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 3 тур
0 : 3
Завершен
Дженоа
9'
Л. Антонини
50'
Э. Калайо
66'
Ф. Лоди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Дженоа
87'
Желтая карточка
М. Перин
Желтая карточка
Н. Поцци
86'
Желтая карточка
Р. Сориано
80'
Замена
Н. Поцци
️️️️
Эдер
76'
72'
Замена
М. Сантана
️️️️
Л. Антонини
69'
Замена
С. Де Майо
️️️️
А. Гамберини
Замена
Д. Сансоне
️️️️
В. Реджини
67'
66'
ГОЛ! 0:3!
Ф. Лоди
65'
Замена
И. Кофи
️️️️
Матузалем
Желтая карточка
А. Коста
59'
50'
ГОЛ! 0:2!
Э. Калайо
Пас отдал
Ш. Врсалько
Замена
Р. Сориано
️️️️
Б. Бьярнасон
46'
45'
Желтая карточка
А. Джилардино
Желтая карточка
Н. Крстичич
44'
Желтая карточка
В. Реджини
21'
19'
Желтая карточка
Т. Манфредини
9'
ГОЛ! 0:1!
Л. Антонини
Пас отдал
Д. Бьондини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
1
Анжело Да Кошта
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
7
Ненад Крстичич
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
23
Эдер
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
17
Томас Манфредини
ЦЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
27
Матузалем
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Фабио Ливерани
Сампдория
22
Андреа Тоццо
ВР
19
Винченцо Фьорилло
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
6
Матиас Родригес
ПЗ
13
Саввас Генцоглу
ОП
5
Ренан
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
20
Антонино Барилла
ЦП
18
Джанлука Сансоне
ЦФ
9
Никола Поцци
ЦФ
Дженоа
17
Антонио Доннарумма
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
94
Аллан Блаз
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
11
Марио Сантана
ЛП
10
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
10
Рикардо Сентурион
ЦФ
8
Адриан Стоян
ЦФ
11
Мусса Конате
ЦФ
4-4-2
1
Да Кошта
13
Реджини
21
Коста
5
Гастальделло
29
Де Сильвестри
14
Мба Обьянг
8
Бьярнасон
17
Паломбо
7
Крстичич
11
Габбиадини
23
Эдер
3-2-3-2
1
Перин
5
Гамберини
17
Манфредини
90
Портанова
24
Врсалько
7
Антонини
27
Матузалем
8
Бьондини
10
Лоди
19
Джилардино
16
Калайо
8
Бьярнасон
21
Сориано
21
Сориано
8
Бьярнасон
13
Реджини
18
Сансоне
18
Сансоне
13
Реджини
23
Эдер
9
Поцци
9
Поцци
23
Эдер
5
Гамберини
87
Де Майо
87
Де Майо
5
Гамберини
7
Антонини
11
Сантана
11
Сантана
7
Антонини
27
Матузалем
5
Кофи
5
Кофи
27
Матузалем
Остались в запасе
Сампдория
Дженоа
5
Ренан
ЦП
22
Андреа Тоццо
ВР
19
Винченцо Фьорилло
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
6
Матиас Родригес
ПЗ
13
Саввас Генцоглу
ОП
20
Антонино Барилла
ЦП
94
Аллан Блаз
ЦЗ
17
Антонио Доннарумма
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
10
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
10
Рикардо Сентурион
ЦФ
8
Адриан Стоян
ЦФ
11
Мусса Конате
ЦФ
Главный тренер
Фабио Ливерани
Остались в запасе
5
Ренан
ЦП
22
Андреа Тоццо
ВР
19
Винченцо Фьорилло
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
6
Матиас Родригес
ПЗ
13
Саввас Генцоглу
ОП
20
Антонино Барилла
ЦП
Остались в запасе
94
Аллан Блаз
ЦЗ
17
Антонио Доннарумма
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
10
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
10
Рикардо Сентурион
ЦФ
8
Адриан Стоян
ЦФ
11
Мусса Конате
ЦФ
Главный тренер
Фабио Ливерани
Статистика матча Сампдория - Дженоа
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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