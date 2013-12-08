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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Дженоа
Кальяри - Дженоа: обзор матча 08 декабря 2013
Кальяри
08.12.2013, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 15 тур
2 : 1
Завершен
Дженоа
76'
М. Сау
90+3'
М. Сау
16'
А. Джилардино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Дженоа
Желтая карточка
В. Аврамов
90'
+5
ГОЛ! 2:1!
М. Сау
Пас отдал
Нене
90'
+3
79'
Замена
С. Де Майо
️️️️
Д. Портанова
Замена
Нене
️️️️
А. Экдаль
77'
Желтая карточка
М. Сау
76'
ГОЛ! 1:1!
М. Сау
Пас отдал
М. Пинилья
76'
59'
Замена
А. Гамберини
️️️️
Ю. Куцка
Замена
А. Ибраими
️️️️
Ф. Писано
58'
Замена
А. Коссу
️️️️
Д. Дессена
46'
45'
+2
Замена
Д. Марчезе
️️️️
Й. Фетфацидис
43'
Вторая желтая
Т. Манфредини
Желтая карточка
Д. Конти
43'
Желтая карточка
Р. Наингголан
32'
30'
Желтая карточка
Ю. Куцка
16'
ГОЛ! 0:1!
А. Джилардино
Пас отдал
Ф. Лоди
Желтая карточка
М. Пинилья
13'
10'
Желтая карточка
Т. Манфредини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
1
Влада Аврамов
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
5
Даниэле Конти
ЦП
25
Марко Сау
ЦФ
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
17
Томас Манфредини
ЦЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
10
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Кальяри
1
Антонио Адан
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
7
Андреа Коссу
АП
16
Матиас Кабрера
АП
9
Агим Ибраими
ЦФ
7
Нене
ЦФ
Дженоа
1
Альбано Биццарри
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
27
Стефано Стураро
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
10
Рикардо Сентурион
ЦФ
11
Мусса Конате
ЦФ
8
Адриан Стоян
ЦФ
4-4-2
1
Аврамов
22
Авелар
13
Россеттини
13
Астори
24
Писано
44
Наингголан
27
Дессена
5
Конти
8
Экдаль
51
Пинилья
25
Сау
3-2-4-1
1
Перин
17
Манфредини
90
Портанова
13
Антонелли
24
Врсалько
7
Антонини
8
Бьондини
33
Куцка
10
Лоди
10
Фетфацидис
19
Джилардино
27
Дессена
7
Коссу
7
Коссу
27
Дессена
24
Писано
9
Ибраими
9
Ибраими
24
Писано
8
Экдаль
7
Нене
7
Нене
8
Экдаль
10
Фетфацидис
15
Марчезе
15
Марчезе
10
Фетфацидис
90
Портанова
87
Де Майо
87
Де Майо
90
Портанова
33
Куцка
5
Гамберини
5
Гамберини
33
Куцка
Остались в запасе
Кальяри
Дженоа
1
Антонио Адан
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
16
Матиас Кабрера
АП
Главный тренер
Диего Лопес
1
Альбано Биццарри
ВР
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
27
Стефано Стураро
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
10
Рикардо Сентурион
ЦФ
11
Мусса Конате
ЦФ
8
Адриан Стоян
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
16
Матиас Кабрера
АП
Остались в запасе
1
Альбано Биццарри
ВР
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
27
Стефано Стураро
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
10
Рикардо Сентурион
ЦФ
11
Мусса Конате
ЦФ
8
Адриан Стоян
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Кальяри - Дженоа
5
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Стадион:
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