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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Верона
Дженоа - Верона: обзор матча 10 ноября 2013
Дженоа
10.11.2013, воскресенье, 15:30
Италия. Серия А, 12 тур
2 : 0
Завершен
Верона
29'
Д. Портанова
35'
Ю. Куцка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Верона
Замена
М. Сампиризи
️️️️
Ю. Куцка
89'
71'
Замена
Р. Мартиньо
️️️️
Х. Итурбе
Замена
Ф. Лоди
️️️️
Матузалем
61'
60'
Замена
Д. Качья
️️️️
Ф. Каччиаторе
Замена
Д. Марчезе
️️️️
Л. Антонелли
51'
37'
Желтая карточка
Ф. Каччиаторе
ГОЛ! 2:0!
Ю. Куцка
Пас отдал
Матузалем
35'
29'
Замена
М. Донати
️️️️
Э. Халлфредссон
ГОЛ! 1:0!
Д. Портанова
Пас отдал
Матузалем
29'
17'
Желтая карточка
А. Гонсалес
Желтая карточка
И. Кофи
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
17
Томас Манфредини
ЦЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
27
Матузалем
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
10
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Верона
77
Рафаэль
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
22
Доменико Майетта
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
32
Алехандро Гонсалес
ПЗ
21
Жоржиньо
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
49
Ромуло
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
18
Лука Тони
ЦФ
7
Бошко Янкович
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Дженоа
1
Альбано Биццарри
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
11
Мусса Конате
ЦФ
8
Адриан Стоян
ЦФ
10
Рикардо Сентурион
ЦФ
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
Верона
13
Николай Михайлов
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
25
Рафаэль Маркес Пинто
ЦЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
7
Джакопо Сала
ЦП
4
Симон Ланер
ЦП
33
Марко Донадель
ЦП
5
Массимо Донати
ЦП
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
9
Самуэле Лонго
ЦФ
21
Даниэле Качья
ЦФ
3-2-4-1
1
Перин
17
Манфредини
90
Портанова
13
Антонелли
7
Антонини
24
Врсалько
27
Матузалем
10
Фетфацидис
33
Куцка
5
Кофи
19
Джилардино
4-3-1-2
77
Рафаэль
32
Гонсалес
22
Майетта
29
Каччиаторе
33
Агостини
21
Жоржиньо
20
Халлфредссон
49
Ромуло
11
Итурбе
7
Янкович
18
Тони
13
Антонелли
15
Марчезе
15
Марчезе
13
Антонелли
33
Куцка
31
Сампиризи
31
Сампиризи
33
Куцка
27
Матузалем
10
Лоди
10
Лоди
27
Матузалем
20
Халлфредссон
5
Донати
5
Донати
20
Халлфредссон
11
Итурбе
29
Мартиньо
29
Мартиньо
11
Итурбе
29
Каччиаторе
21
Качья
21
Качья
29
Каччиаторе
Остались в запасе
Дженоа
Верона
1
Альбано Биццарри
ВР
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
11
Мусса Конате
ЦФ
8
Адриан Стоян
ЦФ
10
Рикардо Сентурион
ЦФ
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
7
Джакопо Сала
ЦП
13
Николай Михайлов
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
25
Рафаэль Маркес Пинто
ЦЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
4
Симон Ланер
ЦП
33
Марко Донадель
ЦП
9
Самуэле Лонго
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Остались в запасе
1
Альбано Биццарри
ВР
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
11
Мусса Конате
ЦФ
8
Адриан Стоян
ЦФ
10
Рикардо Сентурион
ЦФ
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
Остались в запасе
7
Джакопо Сала
ЦП
13
Николай Михайлов
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
25
Рафаэль Маркес Пинто
ЦЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
4
Симон Ланер
ЦП
33
Марко Донадель
ЦП
9
Самуэле Лонго
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Статистика матча Дженоа - Верона
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Италия. Серия В, 7 тур
Верона
2 : 2
16.10.2026
Катанцаро
Информация о матче
Главный судья:
Анджело Червеллера
(Таранто)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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