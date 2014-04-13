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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Дженоа
Торино - Дженоа: обзор матча 13 апреля 2014
Торино
13.04.2014, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 33 тур
2 : 1
Завершен
Дженоа
90+2'
Ч. Иммобиле
90+3'
А. Черчи
85'
А. Джилардино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Дженоа
ГОЛ! 2:1!
А. Черчи
90'
+3
ГОЛ! 1:1!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
О. Эль-Каддури
90'
+2
Замена
П. Баррето
️️️️
М. Вешович
90'
Замена
Р. Меджиорини
️️️️
Д. Вивес
88'
85'
ГОЛ! 0:1!
А. Джилардино
Пас отдал
С. Стураро
74'
Замена
А. Джилардино
️️️️
П. Де Челье
73'
Желтая карточка
А. Бертолаччи
69'
Замена
Л. Антонини
️️️️
М. Мотта
63'
Желтая карточка
М. Мотта
61'
Замена
М. Конате
️️️️
Й. Фетфацидис
Замена
А. Гацци
️️️️
М. Баша
57'
48'
Желтая карточка
Э. Калайо
Желтая карточка
Ч. Бово
42'
12'
Желтая карточка
С. Де Майо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
93
Даниэле Паделли
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
23
Марко Вешович
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
8
Мигьен Баша
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
7
Алессио Черчи
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
27
Стефано Стураро
ЦП
10
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Торино
23
Лис Гомис
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
14
Алессандро Гацци
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
10
Пауло Баррето
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Дженоа
17
Антонио Доннарумма
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
88
Кабрал
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
11
Мусса Конате
ЦФ
19
Альберто Джилардино
ЦФ
3-2-3-2
93
Паделли
52
Максимович
15
Глик
83
Бово
23
Вешович
24
Моретти
7
Эль-Каддури
8
Баша
5
Вивес
9
Иммобиле
7
Черчи
3-2-3-1
1
Перин
8
Бурдиссо
13
Антонелли
87
Де Майо
16
Мотта
29
Де Челье
27
Стураро
10
Фетфацидис
91
Бертолаччи
16
Калайо
8
Баша
14
Гацци
14
Гацци
8
Баша
23
Вешович
10
Баррето
10
Баррето
23
Вешович
5
Вивес
69
Меджиорини
69
Меджиорини
5
Вивес
16
Мотта
7
Антонини
7
Антонини
16
Мотта
10
Фетфацидис
11
Конате
11
Конате
10
Фетфацидис
29
Де Челье
19
Джилардино
19
Джилардино
29
Де Челье
Остались в запасе
Торино
Дженоа
23
Лис Гомис
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
Главный тренер
Джампьеро Вентура
17
Антонио Доннарумма
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
88
Кабрал
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
23
Лис Гомис
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
Остались в запасе
17
Антонио Доннарумма
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
88
Кабрал
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Торино - Дженоа
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Главный судья:
Маурицио Мариани
(Рим)
Стадион:
Стадио Олимпико
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