Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Торино
Дженоа - Торино: обзор матча 30 ноября 2013
Дженоа
30.11.2013, суббота, 23:45
Италия. Серия А, 14 тур
1 : 1
Завершен
Торино
70'
Д. Бьондини
7'
О. Эль-Каддури
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Торино
Желтая карточка
Д. Портанова
89'
88'
Замена
М. Бриги
️️️️
Д. Вивес
Замена
А. Гамберини
️️️️
Л. Антонелли
88'
Замена
Э. Калайо
️️️️
А. Джилардино
85'
80'
Замена
М. Баша
️️️️
О. Эль-Каддури
ГОЛ! 1:1!
Д. Бьондини
Пас отдал
Й. Фетфацидис
70'
60'
Желтая карточка
Л. Гомис
Желтая карточка
Д. Марчезе
59'
53'
Замена
Л. Гомис
️️️️
Д. Паделли
Замена
Й. Фетфацидис
️️️️
Р. Сентурион
46'
Желтая карточка
Матузалем
23'
17'
Желтая карточка
Д. Вивес
7'
ГОЛ! 0:1!
О. Эль-Каддури
Пас отдал
А. Фарнеруд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
7
Лука Антонини
ЛЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
8
Давиде Бьондини
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
27
Матузалем
ЦП
10
Рикардо Сентурион
ЦФ
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Торино
93
Даниэле Паделли
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
5
Джузеппе Вивес
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
9
Александер Фарнеруд
ЦП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Дженоа
1
Альбано Биццарри
ВР
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
11
Марио Сантана
ЛП
10
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
11
Мусса Конате
ЦФ
8
Адриан Стоян
ЦФ
Торино
23
Лис Гомис
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
16
Никола Белломо
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
8
Мигьен Баша
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
10
Пауло Баррето
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
3-2-3-2
1
Перин
15
Марчезе
90
Портанова
13
Антонелли
7
Антонини
24
Врсалько
8
Бьондини
33
Куцка
27
Матузалем
19
Джилардино
10
Сентурион
3-2-3-2
93
Паделли
15
Глик
83
Бово
24
Моретти
36
Дармиан
26
Паскуале
5
Вивес
7
Эль-Каддури
9
Фарнеруд
7
Черчи
9
Иммобиле
13
Антонелли
5
Гамберини
5
Гамберини
13
Антонелли
10
Сентурион
10
Фетфацидис
10
Фетфацидис
10
Сентурион
19
Джилардино
16
Калайо
16
Калайо
19
Джилардино
93
Паделли
23
Гомис
23
Гомис
93
Паделли
7
Эль-Каддури
8
Баша
8
Баша
7
Эль-Каддури
5
Вивес
4
Бриги
4
Бриги
5
Вивес
Остались в запасе
Дженоа
Торино
1
Альбано Биццарри
ВР
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
11
Марио Сантана
ЛП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
11
Мусса Конате
ЦФ
8
Адриан Стоян
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
16
Никола Белломо
ЦП
46
Томмазо Берни
ВР
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
14
Алессандро Гацци
ЦП
10
Пауло Баррето
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Остались в запасе
1
Альбано Биццарри
ВР
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
11
Марио Сантана
ЛП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
11
Мусса Конате
ЦФ
8
Адриан Стоян
ЦФ
Остались в запасе
16
Никола Белломо
ЦП
46
Томмазо Берни
ВР
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
14
Алессандро Гацци
ЦП
10
Пауло Баррето
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Статистика матча Дженоа - Торино
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Себастьяно Перуццо
(Скио)
Стадион:
Луиджи Феррарис
Новости команд
Все
Дженоа
Торино
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Торино» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Торино» и «Лечче» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Лечче» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лечче» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лечче» и «Дженоа» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Спаллетти извинился за игру «Ювентуса» после поражения от «Дженоа»
29 октября
«Торино» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Торино» и «Лечче» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Фрозиноне» – «Торино»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Фрозиноне» и «Торино» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Серия А. Волевая победа «Ромы», мощный камбэк «Комо», «Лацио» уничтожил «Сассуоло»
28 октября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+