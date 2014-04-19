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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Кальяри
Дженоа - Кальяри: обзор матча 19 апреля 2014
Дженоа
19.04.2014, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 34 тур
1 : 2
Завершен
Кальяри
3'
С. Де Майо
37'
М. Сау
82'
С. Ибарбо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Кальяри
90'
+2
Желтая карточка
С. Ибарбо
90'
Желтая карточка
Д. Дессена
85'
Замена
Нене
️️️️
М. Сау
82'
ГОЛ! 1:2!
С. Ибарбо
Замена
П. Де Челье
️️️️
А. Бертолаччи
81'
Замена
Й. Фетфацидис
️️️️
Д. Скулли
66'
58'
Желтая карточка
Д. Авелар
Желтая карточка
С. Де Майо
56'
Замена
И. Кофи
️️️️
М. Конате
56'
50'
Замена
Г. Перицо
️️️️
Ф. Писано
37'
ГОЛ! 1:1!
М. Сау
Желтая карточка
С. Стураро
7'
4'
Желтая карточка
В. Аврамов
ГОЛ! 1:0!
С. Де Майо
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
27
Стефано Стураро
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
10
Джузеппе Скулли
ЦФ
11
Мусса Конате
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Кальяри
1
Влада Аврамов
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
26
Себастьян Эрикссон
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
5
Даниэле Конти
ЦП
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
9
Агим Ибраими
ЦФ
Главный тренер
Иво Пульга
Дженоа
17
Антонио Доннарумма
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
88
Кабрал
ЦП
10
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
Кальяри
16
Марко Сильвестри
ВР
0
Алессандро Бастрини
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
23
Андреа Табанелли
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
16
Матиас Кабрера
АП
7
Нене
ЦФ
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
3-2-2-3
1
Перин
8
Бурдиссо
87
Де Майо
13
Антонелли
15
Марчезе
16
Мотта
27
Стураро
91
Бертолаччи
11
Конате
10
Скулли
19
Джилардино
4-3-3
1
Аврамов
24
Писано
13
Астори
13
Россеттини
22
Авелар
26
Эрикссон
27
Дессена
5
Конти
9
Ибраими
25
Сау
8
Ибарбо
91
Бертолаччи
29
Де Челье
29
Де Челье
91
Бертолаччи
11
Конате
5
Кофи
5
Кофи
11
Конате
10
Скулли
10
Фетфацидис
10
Фетфацидис
10
Скулли
24
Писано
24
Перицо
24
Перицо
24
Писано
25
Сау
7
Нене
7
Нене
25
Сау
Остались в запасе
Дженоа
Кальяри
17
Антонио Доннарумма
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
88
Кабрал
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
0
Алессандро Бастрини
ЦЗ
23
Андреа Табанелли
ЦП
16
Марко Сильвестри
ВР
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
7
Андреа Коссу
АП
16
Матиас Кабрера
АП
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
Главный тренер
Иво Пульга
Остались в запасе
17
Антонио Доннарумма
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
88
Кабрал
ЦП
Остались в запасе
0
Алессандро Бастрини
ЦЗ
23
Андреа Табанелли
ЦП
16
Марко Сильвестри
ВР
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
7
Андреа Коссу
АП
16
Матиас Кабрера
АП
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Иво Пульга
Статистика матча Дженоа - Кальяри
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Главный судья:
Доменико Чели
(Камбобассо)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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