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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Дженоа
Фиорентина - Дженоа: обзор матча 26 января 2014
Фиорентина
26.01.2014, воскресенье, 23:45
Италия. Серия А, 21 тур
3 : 3
Завершен
Дженоа
33'
А. Аквилани (П)
42'
А. Аквилани
57'
А. Аквилани
27'
А. Джилардино (П)
34'
Л. Антонини
77'
С. Де Майо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Дженоа
82'
Замена
И. Кофи
️️️️
М. Конате
Замена
Ридер
️️️️
Х. Куадрадо
81'
77'
ГОЛ! 3:3!
С. Де Майо
Пас отдал
Л. Антонини
Замена
Андерсон
️️️️
А. Аквилани
74'
71'
Замена
А. Стоян
️️️️
П. Де Челье
61'
Замена
Й. Фетфацидис
️️️️
Д. Марчезе
ГОЛ! 3:2!
А. Аквилани
Пас отдал
Хоакин
57'
Замена
М. Фернандес
️️️️
М. Амброзини
55'
ГОЛ! 2:2!
А. Аквилани
42'
40'
Желтая карточка
А. Бертолаччи
34'
ГОЛ! 1:2!
Л. Антонини
Пас отдал
Матузалем
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Аквилани
33'
32'
Желтая карточка
С. Де Майо
27'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Джилардино
Желтая карточка
Х. Куадрадо
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
33
Нето
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
20
Альберто Аквилани
ЦП
7
Давид Писарро
ЦП
90
Массимо Амброзини
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
17
Хоакин
ПВ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
7
Лука Антонини
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
27
Матузалем
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
11
Мусса Конате
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Фиорентина
21
Антонио Розати
ВР
21
Кристиано Лупателли
ВР
11
Хуан Варгас
ЛП
9
Анте Ребич
ЛВ
28
Андерсон
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
88
Марко Бакич
ЦП
83
Рубен Оливера
ЦП
10
Рафал Вольски
ЦП
7
Александр Яковенко
ПП
10
Ридер
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Дженоа
17
Антонио Доннарумма
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
10
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
8
Адриан Стоян
ЦФ
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
10
Рикардо Сентурион
ЦФ
4-4-1-1
33
Нето
21
Паскуаль
5
Комппер
15
Савич
14
Ронкалья
20
Аквилани
7
Писарро
90
Амброзини
7
Куадрадо
17
Хоакин
21
Матри
3-2-2-2
1
Перин
87
Де Майо
13
Антонелли
8
Бурдиссо
15
Марчезе
7
Антонини
27
Матузалем
91
Бертолаччи
11
Конате
19
Джилардино
20
Аквилани
28
Андерсон
28
Андерсон
20
Аквилани
90
Амброзини
14
Фернандес
14
Фернандес
90
Амброзини
7
Куадрадо
10
Ридер
10
Ридер
7
Куадрадо
15
Марчезе
10
Фетфацидис
10
Фетфацидис
15
Марчезе
11
Конате
5
Кофи
5
Кофи
11
Конате
29
Де Челье
8
Стоян
8
Стоян
29
Де Челье
Остались в запасе
Фиорентина
Дженоа
9
Анте Ребич
ЛВ
21
Антонио Розати
ВР
21
Кристиано Лупателли
ВР
11
Хуан Варгас
ЛП
88
Марко Бакич
ЦП
83
Рубен Оливера
ЦП
10
Рафал Вольски
ЦП
7
Александр Яковенко
ПП
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
17
Антонио Доннарумма
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
27
Стефано Стураро
ЦП
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
10
Рикардо Сентурион
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
9
Анте Ребич
ЛВ
21
Антонио Розати
ВР
21
Кристиано Лупателли
ВР
11
Хуан Варгас
ЛП
88
Марко Бакич
ЦП
83
Рубен Оливера
ЦП
10
Рафал Вольски
ЦП
7
Александр Яковенко
ПП
72
Йосип Иличич
ЦФ
Остались в запасе
17
Антонио Доннарумма
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
27
Стефано Стураро
ЦП
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
10
Рикардо Сентурион
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Фиорентина - Дженоа
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Главный судья:
Дино Томмази
(Бассано дель Граппа)
Стадион:
Артемио Франки
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