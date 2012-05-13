Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Дони - статистика

Завершил карьеру
22 октября 1979 (46), Жундиаи
#32 | Вратарь
194 см | 88 кг
Бразилия | Италия
Статистика Новости
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ливерпуль
4
-3
0
0
1
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Суонси
1 : 0
13.05.2012
Ливерпуль
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Ливерпуль
4 : 1
08.05.2012
Челси
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.05.2012
Фулхэм
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Норвич Сити
0 : 3
28.04.2012
Ливерпуль
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Ливерпуль
0 : 1
22.04.2012
Вест Бромвич
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Блэкберн
2 : 3
10.04.2012
Ливерпуль
1' - 25'
25'
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Ливерпуль
1 : 1
07.04.2012
Астон Вилла
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
Ньюкасл
2 : 0
01.04.2012
Ливерпуль
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Ливерпуль
1 : 2
24.03.2012
Уиган Атлетик
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Куинз Парк Рейнджерс
3 : 2
21.03.2012
Ливерпуль
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Ливерпуль
3 : 0
13.03.2012
Эвертон
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Сандерленд
1 : 0
10.03.2012
Ливерпуль
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Ливерпуль
1 : 2
03.03.2012
Арсенал
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Манчестер Юнайтед
2 : 1
11.02.2012
Ливерпуль
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Ливерпуль
0 : 0
06.02.2012
Тоттенхэм
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Вулверхэмптон
0 : 3
31.01.2012
Ливерпуль
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Болтон
3 : 1
21.01.2012
Ливерпуль
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Ливерпуль
0 : 0
14.01.2012
Сток Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Манчестер Сити
3 : 0
03.01.2012
Ливерпуль
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Ливерпуль
3 : 1
30.12.2011
Ньюкасл
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Ливерпуль
1 : 1
26.12.2011
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
21.12.2011
Ливерпуль
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Астон Вилла
0 : 2
18.12.2011
Ливерпуль
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Ливерпуль
1 : 0
10.12.2011
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Фулхэм
1 : 0
05.12.2011
Ливерпуль
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Ливерпуль
1 : 1
27.11.2011
Манчестер Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Челси
1 : 2
20.11.2011
Ливерпуль
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Ливерпуль
0 : 0
05.11.2011
Суонси
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
Вест Бромвич
0 : 2
29.10.2011
Ливерпуль
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Ливерпуль
1 : 1
22.10.2011
Норвич Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Ливерпуль
1 : 1
15.10.2011
Манчестер Юнайтед
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
01.10.2011
Ливерпуль
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
Ливерпуль
2 : 1
24.09.2011
Вулверхэмптон
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
Тоттенхэм
4 : 0
18.09.2011
Ливерпуль
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
Сток Сити
1 : 0
10.09.2011
Ливерпуль
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
Ливерпуль
3 : 1
27.08.2011
Болтон
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
Арсенал
0 : 2
20.08.2011
Ливерпуль
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
Ливерпуль
1 : 1
13.08.2011
Сандерленд
Был в запасе
Главные новости
«Спартак» ведет переговоры о продлении контракта с Максименко: подробности
10:20
Тедеско прокомментировал увольнение из «Болоньи» спустя 3,5 месяца после назначения
10:15
Соболев – болельщику «Зенита»: «Закусывай, родной»
09:50
4
Мостовой рассказал об изменениях в «Локомотиве», которые произошли после его перехода
09:37
«Челси» объявил об уходе Боули из клуба
09:30
Месси выиграл 49-й трофей в карьере
09:18
3
Абаскаль и Семин близки к возвращению в РПЛ, инсайд о будущем Роналду, курьезный гол Соболева и другие новости
02:00
ВидеоСоболев подробно рассказал о курьезном голе в ворота Латышонка
01:21
9
Примера. «Барселона» уничтожила «Расинг» – 7:2!
00:33
«Было не по себе»: Талалаев разочаровался в 2-3 игроках «Балтики»
00:23
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+