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Манчестер Юнайтед - Ливерпуль
Манчестер Юнайтед - Ливерпуль: обзор матча 11 февраля 2012
Манчестер Юнайтед
11.02.2012, суббота, 16:45
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
2 : 1
Завершен
Ливерпуль
49'
У. Руни
53'
У. Руни
81'
Л. Суарес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Ливерпуль
Желтая карточка
М. Кэррик
ГОЛ! 2:1!
Л. Суарес
Замена
Ч. Адам
️️️️
Д. Кейт
Замена
К. Беллами
️️️️
С. Даунинг
Замена
Э. Кэрролл
️️️️
Д. Спиринг
ГОЛ! 2:0!
У. Руни
Пас отдал
Л. Валенсия
ГОЛ! 1:0!
У. Руни
Пас отдал
Р. Гиггз
Желтая карточка
С. Даунинг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
11
Райан Гиггз
ЛП
16
Майкл Кэррик
ЦП
22
Пол Скоулз
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
32
Уэйн Руни
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
19
Стюарт Даунинг
ЛП
8
Джей Спиринг
ОП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
7
Дирк Кейт
ЦП
8
Стивен Джеррард
ЦП
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Кенни Далглиш
Манчестер Юнайтед
13
Бен Амос
ВР
2
Фабио
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
8
Том Клеверли
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Ливерпуль
32
Дони
ВР
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
39
Крейг Беллами
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
4-4-2
43
Де Хеа
27
Эвра
5
Фердинанд
35
Эванс
2
Рафаэл
11
Гиггз
16
Кэррик
22
Скоулз
25
Валенсия
18
Уэлбек
32
Руни
4-1-4-1
25
Рейна
8
Джонсон
22
Аггер
37
Шкртел
21
Энрике
8
Спиринг
14
Хендерсон
7
Кейт
8
Джеррард
19
Даунинг
9
Суарес
7
Кейт
16
Адам
16
Адам
7
Кейт
19
Даунинг
39
Беллами
39
Беллами
19
Даунинг
8
Спиринг
9
Кэрролл
9
Кэрролл
8
Спиринг
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
13
Бен Амос
ВР
2
Фабио
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
8
Том Клеверли
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
32
Дони
ВР
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
Главный тренер
Кенни Далглиш
Остались в запасе
13
Бен Амос
ВР
2
Фабио
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
8
Том Клеверли
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Остались в запасе
32
Дони
ВР
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Главный тренер
Кенни Далглиш
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Ливерпуль
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Олд Траффорд
Посещаемость:
74844 из 75731 зрителей (98%)
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 16:40 (прямая)
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