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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Норвич Сити - Ливерпуль
Норвич Сити - Ливерпуль: обзор матча 28 апреля 2012
Норвич Сити
28.04.2012, суббота, 20:30
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
0 : 3
Завершен
Ливерпуль
24'
Л. Суарес
28'
Л. Суарес
82'
Л. Суарес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Ливерпуль
Замена
Д. Кейт
️️️️
Л. Суарес
Замена
С. Коатес
️️️️
С. Джеррард
ГОЛ! 0:3!
Л. Суарес
Замена
Г. Холт
️️️️
С. Морисон
Желтая карточка
Р. Беннетт
Желтая карточка
Д. Воган
Замена
Д. Воган
️️️️
Д. Фокс
Желтая карточка
Д. Хаусон
+2
Желтая карточка
Э. Уорд
ГОЛ! 0:2!
Л. Суарес
ГОЛ! 0:1!
Л. Суарес
Пас отдал
С. Джеррард
Замена
Р. Мартин
️️️️
А. Друри
12'
Травма
А. Друри
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
3
Адам Друри
ЛЗ
19
Эллиотт Уорд
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
13
Энтони Пилкингтон
ЛП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
15
Дэвид Фокс
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ПП
20
Стив Морисон
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
39
Крейг Беллами
ЛП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
8
Стивен Джеррард
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ПП
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Кенни Далглиш
Норвич Сити
31
Джед Стир
ВР
16
Расселл Мартин
ЦЗ
16
Эндрю Сурман
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
18
Аарон Уилбрехэм
ЦФ
27
Грант Холт
ЦФ
9
Джеймс Воган
ЦФ
Ливерпуль
32
Дони
ВР
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
8
Джей Спиринг
ЦП
7
Дирк Кейт
ПП
11
Макси Родригес
ПП
4-5-1
26
Радди
3
Друри
19
Уорд
6
Беннетт
26
Ноутон
13
Пилкингтон
4
Джонсон
15
Фокс
16
Хаусон
17
Беннетт
20
Морисон
4-5-1
25
Рейна
8
Джонсон
22
Аггер
23
Каррагер
21
Энрике
19
Даунинг
14
Хендерсон
8
Джеррард
26
Шелви
39
Беллами
9
Суарес
3
Друри
16
Мартин
16
Мартин
3
Друри
20
Морисон
27
Холт
27
Холт
20
Морисон
15
Фокс
9
Воган
9
Воган
15
Фокс
8
Джеррард
4
Коатес
4
Коатес
8
Джеррард
9
Суарес
7
Кейт
7
Кейт
9
Суарес
Остались в запасе
Норвич Сити
Ливерпуль
31
Джед Стир
ВР
16
Эндрю Сурман
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
18
Аарон Уилбрехэм
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
32
Дони
ВР
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
8
Джей Спиринг
ЦП
11
Макси Родригес
ПП
Главный тренер
Кенни Далглиш
Остались в запасе
31
Джед Стир
ВР
16
Эндрю Сурман
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
18
Аарон Уилбрехэм
ЦФ
Остались в запасе
32
Дони
ВР
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
8
Джей Спиринг
ЦП
11
Макси Родригес
ПП
Главный тренер
Пол Ламберт
Главный тренер
Кенни Далглиш
Статистика матча Норвич Сити - Ливерпуль
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Марк Халси
(Болтон)
Стадион:
Кэрроу Роуд
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 19:55 (прямая)
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