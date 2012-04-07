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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Астон Вилла
Ливерпуль - Астон Вилла: обзор матча 07 апреля 2012
Ливерпуль
07.04.2012, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
1 : 1
Завершен
Астон Вилла
82'
Л. Суарес
10'
К. Херд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Астон Вилла
Желтая карточка
С. Карратерс
Замена
С. Карратерс
️️️️
Б. Беннэн
ГОЛ! 1:1!
Л. Суарес
Желтая карточка
Л. Суарес
Замена
Д. Аггер
️️️️
Х. Энрике
Замена
А. Вайманн
️️️️
А. Хаттон
Замена
К. Беллами
️️️️
Д. Шелви
Замена
Э. Кэрролл
️️️️
С. Даунинг
Замена
Г. Гарднер
️️️️
Э. Хески
10'
ГОЛ! 0:1!
К. Херд
Пас отдал
Б. Беннэн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
32
Дони
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
20
Джон Фланаган
ПЗ
26
Джонджо Шелви
ЛП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
8
Стивен Джеррард
ПП
19
Стюарт Даунинг
ЛФ
9
Луис Суарес
ЦФ
7
Дирк Кейт
ЦФ
Главный тренер
Кенни Далглиш
Астон Вилла
24
Шей Гивен
ВР
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ПЗ
2
Эрик Личай
ЛП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
17
Крис Херд
ЦП
7
Стивен Айрленд
АП
19
Эмил Хески
ПП
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
Главный тренер
Алекс Маклиш
Ливерпуль
25
Брэд Джонс
ВР
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
8
Джей Спиринг
ЦП
11
Макси Родригес
ПП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
39
Крейг Беллами
ЦФ
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
20
Гари Гарднер
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
11
Самир Карратерс
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
4-3-3
32
Дони
21
Энрике
23
Каррагер
37
Шкртел
20
Фланаган
26
Шелви
14
Хендерсон
8
Джеррард
19
Даунинг
7
Кейт
9
Суарес
4-4-1-1
24
Гивен
21
Хаттон
17
Бэйкер
39
Коллинс
3
Уорнок
19
Хески
10
Беннэн
17
Херд
2
Личай
7
Айрленд
11
Агбонлахор
21
Энрике
22
Аггер
22
Аггер
21
Энрике
19
Даунинг
9
Кэрролл
9
Кэрролл
19
Даунинг
26
Шелви
39
Беллами
39
Беллами
26
Шелви
19
Хески
20
Гарднер
20
Гарднер
19
Хески
10
Беннэн
11
Карратерс
11
Карратерс
10
Беннэн
21
Хаттон
18
Вайманн
18
Вайманн
21
Хаттон
Остались в запасе
Ливерпуль
Астон Вилла
25
Брэд Джонс
ВР
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
8
Джей Спиринг
ЦП
11
Макси Родригес
ПП
Главный тренер
Кенни Далглиш
1
Брэд Гьюзан
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
14
Даниэль Джонсон
ЦП
Главный тренер
Алекс Маклиш
Остались в запасе
25
Брэд Джонс
ВР
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
8
Джей Спиринг
ЦП
11
Макси Родригес
ПП
Остались в запасе
1
Брэд Гьюзан
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
14
Даниэль Джонсон
ЦП
Главный тренер
Кенни Далглиш
Главный тренер
Алекс Маклиш
Статистика матча Ливерпуль - Астон Вилла
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Стадион:
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