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АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Сандерленд
Ливерпуль - Сандерленд: обзор матча 13 августа 2011
Ливерпуль
13.08.2011, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
1 : 1
Завершен
Сандерленд
13'
Л. Суарес
58'
С. Ларссон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Сандерленд
Травма
Д. Кейт
Замена
Д. Воган
️️️️
С. Ларссон
Желтая карточка
С. Ларссон
Замена
Р. Мейрелеш
️️️️
Л. Суарес
Желтая карточка
Д. Кейт
Замена
Ч. Донь-Вон
️️️️
А. Гьян
Желтая карточка
Ч. Адам
Травма
А. Гьян
Замена
Д. Кейт
️️️️
Д. Хендерсон
Желтая карточка
Д. Хендерсон
ГОЛ! 1:1!
С. Ларссон
Пас отдал
А. Эль-Мохамади
+2
Желтая карточка
Ф. Бардсли
Желтая карточка
Д. Каррагер
Желтая карточка
Л. Каттермол
ГОЛ! 1:0!
Л. Суарес
Пас отдал
Ч. Адам
13'
Пенальти не реализован!
Л. Суарес
Желтая карточка
К. Ричардсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
20
Джон Фланаган
ПЗ
19
Стюарт Даунинг
ЛП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
9
Луис Суарес
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Кенни Далглиш
Сандерленд
22
Симон Миньоле
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
30
Уэс Браун
ЦЗ
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
7
Себастьян Ларссон
ЛП
4
Джек Коулбэк
ЦП
6
Ли Каттермол
ЦП
29
Стефан Сессеньон
АП
3
Асамоа Гьян
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Ливерпуль
32
Дони
ВР
14
Джек Робинсон
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
14
Рауль Мейрелеш
ЦП
8
Джей Спиринг
ЦП
7
Дирк Кейт
ПП
89
Давид Н'Гог
ЦФ
Сандерленд
27
Кирен Вествуд
ВР
5
Луис Лэйнг
ЦЗ
19
Титус Брамбл
ЦЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
8
Дэвид Воган
ЦП
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
4-4-2
25
Рейна
21
Энрике
22
Аггер
23
Каррагер
20
Фланаган
19
Даунинг
16
Адам
6
Лейва
14
Хендерсон
9
Кэрролл
9
Суарес
3-2-3-1-1
22
Миньоле
27
Эль-Мохамади
30
Браун
35
Фердинанд
27
Бардсли
15
Ричардсон
4
Коулбэк
6
Каттермол
7
Ларссон
29
Сессеньон
3
Гьян
9
Суарес
14
Мейрелеш
14
Мейрелеш
9
Суарес
14
Хендерсон
7
Кейт
7
Кейт
14
Хендерсон
7
Ларссон
8
Воган
8
Воган
7
Ларссон
3
Гьян
33
Чжи Донь-Вон
33
Чжи Донь-Вон
3
Гьян
Остались в запасе
Ливерпуль
Сандерленд
32
Дони
ВР
14
Джек Робинсон
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
8
Джей Спиринг
ЦП
89
Давид Н'Гог
ЦФ
Главный тренер
Кенни Далглиш
5
Луис Лэйнг
ЦЗ
27
Кирен Вествуд
ВР
19
Титус Брамбл
ЦЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
32
Дони
ВР
14
Джек Робинсон
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
8
Джей Спиринг
ЦП
89
Давид Н'Гог
ЦФ
Остались в запасе
5
Луис Лэйнг
ЦЗ
27
Кирен Вествуд
ВР
19
Титус Брамбл
ЦЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
Главный тренер
Кенни Далглиш
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Ливерпуль - Сандерленд
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Энфилд Роуд
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