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АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Суонси
Ливерпуль - Суонси: обзор матча 05 ноября 2011
Ливерпуль
05.11.2011, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
0 : 0
Завершен
Суонси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Суонси
Замена
К. Агустьен
️️️️
М. Говер
Желтая карточка
Э. Уилльямс
Замена
К. Беллами
️️️️
Э. Кэрролл
Желтая карточка
Ч. Адам
Замена
С. Синклейр
️️️️
У. Раутледж
Желтая карточка
Н. Тэйлор
Замена
Д. Кейт
️️️️
Д. Хендерсон
Желтая карточка
Ч. Адам
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
19
Стюарт Даунинг
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Кенни Далглиш
Суонси
13
Михел Ворм
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
16
Гарри Монк
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
7
Леон Бриттон
ОП
7
Джо Аллен
ЦП
21
Марк Говер
ЦП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
12
Натан Дайер
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Ливерпуль
32
Дони
ВР
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
8
Джей Спиринг
ЦП
7
Дирк Кейт
ПП
11
Макси Родригес
ПП
39
Крейг Беллами
ЦФ
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
18
Вангелис Морас
ЦЗ
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
15
Кеми Агустьен
ОП
7
Скотт Синклейр
ЦП
27
Люк Мур
ЦФ
18
Лерой Лита
ЦФ
4-4-2
25
Рейна
21
Энрике
22
Аггер
37
Шкртел
8
Джонсон
19
Даунинг
6
Лейва
14
Хендерсон
16
Адам
9
Суарес
9
Кэрролл
4-1-2-1-2
13
Ворм
22
Ранхель
16
Монк
5
Уилльямс
3
Тэйлор
7
Бриттон
7
Аллен
21
Говер
15
Раутледж
12
Дайер
12
Грэм
14
Хендерсон
7
Кейт
7
Кейт
14
Хендерсон
9
Кэрролл
39
Беллами
39
Беллами
9
Кэрролл
21
Говер
15
Агустьен
15
Агустьен
21
Говер
15
Раутледж
7
Синклейр
7
Синклейр
15
Раутледж
Остались в запасе
Ливерпуль
Суонси
32
Дони
ВР
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
8
Джей Спиринг
ЦП
11
Макси Родригес
ПП
Главный тренер
Кенни Далглиш
25
Герхард Треммель
ВР
18
Вангелис Морас
ЦЗ
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
27
Люк Мур
ЦФ
18
Лерой Лита
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
32
Дони
ВР
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
8
Джей Спиринг
ЦП
11
Макси Родригес
ПП
Остались в запасе
25
Герхард Треммель
ВР
18
Вангелис Морас
ЦЗ
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
27
Люк Мур
ЦФ
18
Лерой Лита
ЦФ
Главный тренер
Кенни Далглиш
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Ливерпуль - Суонси
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
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2 : 1
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Англия. Чемпионшип, 14 тур
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3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Стадион:
Энфилд Роуд
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