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Уиган Атлетик - Ливерпуль
Уиган Атлетик - Ливерпуль: обзор матча 21 декабря 2011
Уиган Атлетик
21.12.2011, среда, 23:59
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
0 : 0
Завершен
Ливерпуль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уиган Атлетик - Ливерпуль
+1
Желтая карточка
К. Беллами
Замена
Э. Кэрролл
️️️️
Л. Суарес
Желтая карточка
Г. Джонсон
Замена
У. Родальега
️️️️
Ж. Гомес
Замена
Б. Уотсон
️️️️
Д. Джонс
Замена
К. Беллами
️️️️
Д. Кейт
Замена
Д. Шелви
️️️️
М. Родригес
Желтая карточка
Г. Колдуэлл
Замена
Ф. Ди Санто
️️️️
К. Сэммон
Пенальти не реализован!
Ч. Адам
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
26
Али Аль-Хабси
ВР
5
Гэри Колдуэлл
ЦЗ
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
8
Ронни Стам
ПЗ
16
Жорди Гомес
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
3
Дэвид Джонс
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
19
Конор Сэммон
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
7
Дирк Кейт
ПП
11
Макси Родригес
ПП
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Кенни Далглиш
Уиган Атлетик
12
Майк Поллит
ВР
24
Писку
ЦЗ
7
Альберт Крусат
ЛП
26
Бен Уотсон
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
23
Уго Родальега
ЦФ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Ливерпуль
32
Дони
ВР
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
39
Крейг Беллами
ЦФ
4-5-1
26
Аль-Хабси
5
Колдуэлл
21
Алькарас
3
Фигероа
8
Стам
16
Гомес
16
МакКарти
3
Джонс
17
Диаме
11
Мозес
19
Сэммон
4-5-1
25
Рейна
8
Джонсон
37
Шкртел
22
Аггер
21
Энрике
11
Родригес
14
Хендерсон
16
Адам
19
Даунинг
7
Кейт
9
Суарес
3
Джонс
26
Уотсон
26
Уотсон
3
Джонс
16
Гомес
23
Родальега
23
Родальега
16
Гомес
19
Сэммон
9
Ди Санто
9
Ди Санто
19
Сэммон
11
Родригес
26
Шелви
26
Шелви
11
Родригес
9
Суарес
9
Кэрролл
9
Кэрролл
9
Суарес
7
Кейт
39
Беллами
39
Беллами
7
Кейт
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Ливерпуль
12
Майк Поллит
ВР
24
Писку
ЦЗ
7
Альберт Крусат
ЛП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
Главный тренер
Роберто Мартинес
32
Дони
ВР
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
Главный тренер
Кенни Далглиш
Остались в запасе
12
Майк Поллит
ВР
24
Писку
ЦЗ
7
Альберт Крусат
ЛП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
Остались в запасе
32
Дони
ВР
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Кенни Далглиш
Статистика матча Уиган Атлетик - Ливерпуль
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
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