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Суонси - Ливерпуль
Суонси - Ливерпуль: обзор матча 13 мая 2012
Суонси
13.05.2012, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
1 : 0
Завершен
Ливерпуль
86'
Д. Грэм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Ливерпуль
Замена
М. Говер
️️️️
Г. Сигурдссон
ГОЛ! 1:0!
Д. Грэм
Пас отдал
Г. Монк
Замена
У. Раутледж
️️️️
Н. Дайер
Замена
Д. Кейт
️️️️
М. Родригес
Замена
К. Беллами
️️️️
С. Даунинг
+2
Желтая карточка
Э. Кэрролл
Желтая карточка
Э. Уилльямс
+2
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
13
Михел Ворм
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ПЗ
12
Дэнни Грэм
ЛП
7
Леон Бриттон
ОП
7
Джо Аллен
ОП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
12
Натан Дайер
ЦФ
7
Скотт Синклейр
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Ливерпуль
32
Дони
ВР
22
Даниэль Аггер
ЛЗ
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
11
Макси Родригес
ЛП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ПП
9
Луис Суарес
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Кенни Далглиш
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
5
Алан Тейт
ЦЗ
16
Гарри Монк
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
21
Марк Говер
ЦП
7
Гвайон Эдвардс
ПВ
27
Люк Мур
ЦФ
Ливерпуль
25
Брэд Джонс
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
8
Джей Спиринг
ЦП
7
Дирк Кейт
ПП
39
Крейг Беллами
ЦФ
4-2-1-1-2
13
Ворм
3
Тэйлор
5
Уилльямс
29
Колкер
22
Ранхель
7
Бриттон
7
Аллен
12
Грэм
10
Сигурдссон
7
Синклейр
12
Дайер
4-4-2
32
Дони
8
Джонсон
16
Келли
23
Каррагер
22
Аггер
19
Даунинг
14
Хендерсон
26
Шелви
11
Родригес
9
Кэрролл
9
Суарес
10
Сигурдссон
21
Говер
21
Говер
10
Сигурдссон
12
Дайер
15
Раутледж
15
Раутледж
12
Дайер
11
Родригес
7
Кейт
7
Кейт
11
Родригес
19
Даунинг
39
Беллами
39
Беллами
19
Даунинг
Остались в запасе
Суонси
Ливерпуль
7
Гвайон Эдвардс
ПВ
25
Герхард Треммель
ВР
5
Алан Тейт
ЦЗ
16
Гарри Монк
ЦЗ
27
Люк Мур
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
25
Брэд Джонс
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
8
Джей Спиринг
ЦП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
Главный тренер
Кенни Далглиш
Остались в запасе
7
Гвайон Эдвардс
ПВ
25
Герхард Треммель
ВР
5
Алан Тейт
ЦЗ
16
Гарри Монк
ЦЗ
27
Люк Мур
ЦФ
Остались в запасе
25
Брэд Джонс
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
8
Джей Спиринг
ЦП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Кенни Далглиш
Статистика матча Суонси - Ливерпуль
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
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