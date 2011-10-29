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АПЛ 2026/2027
Вест Бромвич - Ливерпуль
Вест Бромвич - Ливерпуль: обзор матча 29 октября 2011
Вест Бромвич
29.10.2011, суббота, 20:30
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
0 : 2
Завершен
Ливерпуль
9'
Ч. Адам (П)
45+1'
Э. Кэрролл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Ливерпуль
Замена
К. Беллами
️️️️
Л. Суарес
Замена
С. Кокс
️️️️
С. Тчои
Замена
Г. Дорранс
️️️️
Ю. Мулумбу
Замена
Д. Моррисон
️️️️
П. Шарнер
+1
ГОЛ! 0:2!
Э. Кэрролл
Пас отдал
Л. Суарес
Желтая карточка
Й. Ольссон
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ч. Адам
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
20
Пауль Шарнер
ЦЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
7
Джером Томас
ЛП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
22
Сомен Тчои
ЦФ
27
Питер Одемвингие
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
19
Стюарт Даунинг
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Кенни Далглиш
Вест Бромвич
13
Мартон Фулоп
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
18
Грэм Дорранс
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
20
Золтан Гера
АП
10
Саймон Кокс
ЦФ
Ливерпуль
32
Дони
ВР
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
20
Джон Фланаган
ЦЗ
8
Джей Спиринг
ЦП
11
Макси Родригес
ПП
7
Дирк Кейт
ПП
39
Крейг Беллами
ЦФ
3-2-3-2
12
Фостер
13
Ольссон
36
Маколи
2
Джонс
20
Шарнер
18
Рид
7
Томас
11
Брант
21
Мулумбу
27
Одемвингие
22
Тчои
4-4-2
25
Рейна
8
Джонсон
37
Шкртел
22
Аггер
21
Энрике
14
Хендерсон
6
Лейва
16
Адам
19
Даунинг
9
Суарес
9
Кэрролл
21
Мулумбу
18
Дорранс
18
Дорранс
21
Мулумбу
20
Шарнер
7
Моррисон
7
Моррисон
20
Шарнер
22
Тчои
10
Кокс
10
Кокс
22
Тчои
9
Суарес
39
Беллами
39
Беллами
9
Суарес
Остались в запасе
Вест Бромвич
Ливерпуль
13
Мартон Фулоп
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
20
Золтан Гера
АП
Главный тренер
Рой Ходжсон
32
Дони
ВР
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
20
Джон Фланаган
ЦЗ
8
Джей Спиринг
ЦП
11
Макси Родригес
ПП
7
Дирк Кейт
ПП
Главный тренер
Кенни Далглиш
Остались в запасе
13
Мартон Фулоп
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
20
Золтан Гера
АП
Остались в запасе
32
Дони
ВР
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
20
Джон Фланаган
ЦЗ
8
Джей Спиринг
ЦП
11
Макси Родригес
ПП
7
Дирк Кейт
ПП
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Кенни Далглиш
Статистика матча Вест Бромвич - Ливерпуль
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Хоуторнс
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 20:25 (прямая)
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