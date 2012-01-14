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Ливерпуль - Сток Сити
Ливерпуль - Сток Сити: обзор матча 14 января 2012
Ливерпуль
14.01.2012, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
0 : 0
Завершен
Сток Сити
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Сток Сити
+2
Желтая карточка
Д. Уолтерс
Замена
Р. Фуллер
️️️️
М. Этерингтон
Желтая карточка
Т. Соренсен
Замена
Э. Уилкинсон
️️️️
Д. Вудгейт
Замена
К. Беллами
️️️️
Д. Хендерсон
Замена
Д. Уайтхэд
️️️️
У. Паласиос
Замена
Э. Кэрролл
️️️️
С. Даунинг
Желтая карточка
Р. Шоукросс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
19
Стюарт Даунинг
ЛП
4
Себастьян Коатес
ОП
8
Стивен Джеррард
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
16
Чарли Адам
АП
7
Дирк Кейт
ЦФ
Главный тренер
Кенни Далглиш
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
36
Марк Уилсон
ЛЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
39
Джонатан Вудгейт
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ПЗ
5
Рори Делап
ЛП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
26
Мэттью Этерингтон
ЦП
19
Джонатан Уолтерс
АП
12
Гленн Уилэн
ПП
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Ливерпуль
32
Дони
ВР
6
Фабио Аурелио
ЛЗ
20
Джон Фланаган
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
39
Крейг Беллами
ЦФ
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
4
Дин Уайтхэд
ЦП
7
Джермэйн Пеннант
ПП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
19
Рикардо Фуллер
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
4-1-3-1-1
25
Рейна
21
Энрике
37
Шкртел
23
Каррагер
8
Джонсон
4
Коатес
19
Даунинг
14
Хендерсон
8
Джеррард
16
Адам
7
Кейт
4-4-1-1
29
Соренсен
17
Шоукросс
6
Хут
39
Вудгейт
36
Уилсон
12
Уилэн
8
Паласиос
26
Этерингтон
5
Делап
19
Уолтерс
15
Крауч
19
Даунинг
9
Кэрролл
9
Кэрролл
19
Даунинг
14
Хендерсон
39
Беллами
39
Беллами
14
Хендерсон
39
Вудгейт
28
Уилкинсон
28
Уилкинсон
39
Вудгейт
8
Паласиос
4
Уайтхэд
4
Уайтхэд
8
Паласиос
26
Этерингтон
19
Фуллер
19
Фуллер
26
Этерингтон
Остались в запасе
Ливерпуль
Сток Сити
32
Дони
ВР
6
Фабио Аурелио
ЛЗ
20
Джон Фланаган
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
Главный тренер
Кенни Далглиш
31
Асмир Бегович
ВР
7
Джермэйн Пеннант
ПП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
32
Дони
ВР
6
Фабио Аурелио
ЛЗ
20
Джон Фланаган
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
7
Джермэйн Пеннант
ПП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Главный тренер
Кенни Далглиш
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Ливерпуль - Сток Сити
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 22:55 (суббота, 14 января)
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