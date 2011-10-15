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АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Манчестер Юнайтед
Ливерпуль - Манчестер Юнайтед: обзор матча 15 октября 2011
Ливерпуль
15.10.2011, суббота, 15:45
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
1 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
68'
С. Джеррард
81'
Чичарито
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Манчестер Юнайтед
ГОЛ! 1:1!
Чичарито
Пас отдал
Д. Уэлбек
Замена
Чичарито
️️️️
Ф. Джонс
Замена
Нани
️️️️
Э. Янг
Замена
У. Руни
️️️️
П. Джи Сун
ГОЛ! 1:0!
С. Джеррард
Желтая карточка
П. Эвра
Травма
П. Эвра
Замена
Д. Хендерсон
️️️️
Л. Лейва
Желтая карточка
Р. Фердинанд
Желтая карточка
Э. Янг
Желтая карточка
Л. Лейва
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
19
Стюарт Даунинг
ЛВ
16
Чарли Адам
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
8
Стивен Джеррард
(К)
АП
7
Дирк Кейт
ПП
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Кенни Далглиш
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
27
Патрис Эвра
(К)
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛВ
24
Даррен Флетчер
ЦП
4
Фил Джонс
ЦП
11
Райан Гиггз
АП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Ливерпуль
32
Дони
ВР
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
14
Джек Робинсон
ЦЗ
8
Джей Спиринг
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
39
Крейг Беллами
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
17
Нани
ЛВ
16
Майкл Кэррик
ЦП
28
Андерсон
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
32
Уэйн Руни
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
4-3-2-1
25
Рейна
21
Энрике
23
Каррагер
37
Шкртел
16
Келли
16
Адам
6
Лейва
7
Кейт
19
Даунинг
8
Джеррард
9
Суарес
3-2-2-2-1
43
Де Хеа
27
Эвра
5
Фердинанд
35
Эванс
6
Смоллинг
15
Янг
24
Флетчер
4
Джонс
11
Гиггз
33
Пак Джи Сун
18
Уэлбек
6
Лейва
14
Хендерсон
14
Хендерсон
6
Лейва
15
Янг
17
Нани
17
Нани
15
Янг
33
Пак Джи Сун
32
Руни
32
Руни
33
Пак Джи Сун
4
Джонс
14
Чичарито
14
Чичарито
4
Джонс
Остались в запасе
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
32
Дони
ВР
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
14
Джек Робинсон
ЦЗ
8
Джей Спиринг
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
39
Крейг Беллами
ЦФ
Главный тренер
Кенни Далглиш
1
Андерс Линдегаард
ВР
16
Майкл Кэррик
ЦП
28
Андерсон
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Остались в запасе
32
Дони
ВР
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
14
Джек Робинсон
ЦЗ
8
Джей Спиринг
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
39
Крейг Беллами
ЦФ
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
16
Майкл Кэррик
ЦП
28
Андерсон
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
Главный тренер
Кенни Далглиш
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Статистика матча Ливерпуль - Манчестер Юнайтед
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
"Россия 2" 15:40 (прямая)
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