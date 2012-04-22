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АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Вест Бромвич
Ливерпуль - Вест Бромвич: обзор матча 22 апреля 2012
Ливерпуль
22.04.2012, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
0 : 1
Завершен
Вест Бромвич
75'
П. Одемвингие
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Вест Бромвич
Желтая карточка
Д. Шелви
+4
Замена
С. Кокс
️️️️
Г. Дорранс
Замена
П. Шарнер
️️️️
П. Одемвингие
Замена
Д. Шелви
️️️️
Д. Спиринг
ГОЛ! 0:1!
П. Одемвингие
Пас отдал
Ю. Мулумбу
Замена
К. Беллами
️️️️
М. Родригес
Замена
К. Эндрюс
️️️️
Д. Томас
Замена
К. Беллами
️️️️
Д. Кейт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
11
Макси Родригес
ЛП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
8
Джей Спиринг
ЦП
7
Дирк Кейт
ПП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Кенни Далглиш
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
24
Лиам Риджуэлл
ЛЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
2
Билли Джонс
ПЗ
18
Грэм Дорранс
ЦП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
7
Джером Томас
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
7
Шейн Лонг
ПП
27
Питер Одемвингие
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Ливерпуль
32
Дони
ВР
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
19
Стюарт Даунинг
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
39
Крейг Беллами
ЦФ
Вест Бромвич
13
Мартон Фулоп
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
20
Пауль Шарнер
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
42
Кейт Эндрюс
ЦП
10
Саймон Кокс
ЦФ
22
Сомен Тчои
ЦФ
4-4-2
25
Рейна
21
Энрике
22
Аггер
37
Шкртел
8
Джонсон
11
Родригес
14
Хендерсон
8
Спиринг
7
Кейт
9
Суарес
9
Кэрролл
4-5-1
12
Фостер
2
Джонс
13
Ольссон
36
Маколи
24
Риджуэлл
7
Лонг
21
Мулумбу
7
Томас
11
Брант
18
Дорранс
27
Одемвингие
8
Спиринг
26
Шелви
26
Шелви
8
Спиринг
7
Кейт
39
Беллами
39
Беллами
7
Кейт
27
Одемвингие
20
Шарнер
20
Шарнер
27
Одемвингие
7
Томас
42
Эндрюс
42
Эндрюс
7
Томас
18
Дорранс
10
Кокс
10
Кокс
18
Дорранс
Остались в запасе
Ливерпуль
Вест Бромвич
32
Дони
ВР
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
19
Стюарт Даунинг
ЦП
Главный тренер
Кенни Далглиш
13
Мартон Фулоп
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
22
Сомен Тчои
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
32
Дони
ВР
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
19
Стюарт Даунинг
ЦП
Остались в запасе
13
Мартон Фулоп
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
22
Сомен Тчои
ЦФ
Главный тренер
Кенни Далглиш
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Ливерпуль - Вест Бромвич
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 20:55 (повтор)
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