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АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Норвич Сити
Ливерпуль - Норвич Сити: обзор матча 22 октября 2011
Ливерпуль
22.10.2011, суббота, 20:30
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
1 : 1
Завершен
Норвич Сити
45+1'
К. Беллами
61'
Г. Холт
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Норвич Сити
+3
Замена
Э. Крофтс
️️️️
Э. Пилкингтон
Замена
Д. Аггер
️️️️
Д. Кейт
+1
Замена
Э. Кэрролл
️️️️
С. Даунинг
Замена
Д. Хендерсон
️️️️
К. Беллами
ГОЛ! 1:1!
Г. Холт
Пас отдал
Э. Пилкингтон
Замена
Г. Холт
️️️️
Э. Беннетт
ГОЛ! 1:0!
К. Беллами
+1
Желтая карточка
М. Тирней
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
19
Стюарт Даунинг
ЛП
8
Стивен Джеррард
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
7
Дирк Кейт
ПП
39
Крейг Беллами
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Кенни Далглиш
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
23
Марк Тирней
ЛЗ
25
Леон Барнетт
ЦЗ
16
Расселл Мартин
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
13
Энтони Пилкингтон
ЛП
14
Весли Хулахан
ЦП
15
Дэвид Фокс
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ПП
20
Стив Морисон
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Ливерпуль
32
Дони
ВР
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
20
Джон Фланаган
ЦЗ
8
Джей Спиринг
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
11
Макси Родригес
ПП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Норвич Сити
1
Деклан Радд
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
48
Эндрю Крофтс
ЦП
16
Эндрю Сурман
ЦП
11
Симеон Джексон
ЦФ
27
Грант Холт
ЦФ
18
Аарон Уилбрехэм
ЦФ
4-4-2
25
Рейна
21
Энрике
37
Шкртел
23
Каррагер
8
Джонсон
19
Даунинг
8
Джеррард
16
Адам
7
Кейт
9
Суарес
39
Беллами
4-5-1
26
Радди
26
Ноутон
25
Барнетт
16
Мартин
23
Тирней
17
Беннетт
14
Хулахан
15
Фокс
4
Джонсон
13
Пилкингтон
20
Морисон
7
Кейт
22
Аггер
22
Аггер
7
Кейт
39
Беллами
14
Хендерсон
14
Хендерсон
39
Беллами
19
Даунинг
9
Кэрролл
9
Кэрролл
19
Даунинг
13
Пилкингтон
48
Крофтс
48
Крофтс
13
Пилкингтон
17
Беннетт
27
Холт
27
Холт
17
Беннетт
Остались в запасе
Ливерпуль
Норвич Сити
32
Дони
ВР
20
Джон Фланаган
ЦЗ
8
Джей Спиринг
ЦП
11
Макси Родригес
ПП
Главный тренер
Кенни Далглиш
1
Деклан Радд
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
16
Эндрю Сурман
ЦП
11
Симеон Джексон
ЦФ
18
Аарон Уилбрехэм
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Остались в запасе
32
Дони
ВР
20
Джон Фланаган
ЦЗ
8
Джей Спиринг
ЦП
11
Макси Родригес
ПП
Остались в запасе
1
Деклан Радд
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
16
Эндрю Сурман
ЦП
11
Симеон Джексон
ЦФ
18
Аарон Уилбрехэм
ЦФ
Главный тренер
Кенни Далглиш
Главный тренер
Пол Ламберт
Статистика матча Ливерпуль - Норвич Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Питер Уолтон
(Лонг Бакби, Нортгемптоншир)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 20:25 (прямая)
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