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АПЛ 2026/2027
Фулхэм - Ливерпуль
Фулхэм - Ливерпуль: обзор матча 05 декабря 2011
Фулхэм
05.12.2011, понедельник, 23:59
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
1 : 0
Завершен
Ливерпуль
84'
К. Демпси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Ливерпуль
Замена
М. Геков
️️️️
Д. Мерфи
+3
Травма
Д. Мерфи
+2
ГОЛ! 1:0!
К. Демпси
Замена
С. Даунинг
️️️️
К. Беллами
Замена
Д. Кейт
️️️️
Э. Кэрролл
Красная карточка
Д. Спиринг
Замена
Э. Джонсон
️️️️
Б. Замора
Желтая карточка
Ф. Сендерос
Желтая карточка
К. Демпси
Желтая карточка
К. Беллами
Желтая карточка
М. Дембеле
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
32
Марк Шварцер
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
2
Клинт Демпси
ЛП
13
Дэнни Мерфи
(К)
ЦП
20
Диксон Этуху
ЦП
22
Брайан Руис
ПП
8
Мусса Дембеле
ЦФ
25
Бобби Замора
ЦФ
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
(К)
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
39
Крейг Беллами
ЛП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
8
Джей Спиринг
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Кенни Далглиш
Фулхэм
13
Нил Этеридж
ВР
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
15
Марцел Геков
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
17
Энди Джонсон
ЦФ
Ливерпуль
32
Дони
ВР
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
19
Стюарт Даунинг
ЦП
7
Дирк Кейт
ПП
11
Макси Родригес
ПП
4-4-2
32
Шварцер
6
Риисе
4
Хангеланд
14
Сендерос
12
Келли
2
Демпси
13
Мерфи
20
Этуху
22
Руис
25
Замора
8
Дембеле
4-4-2
25
Рейна
8
Джонсон
37
Шкртел
22
Аггер
21
Энрике
14
Хендерсон
8
Спиринг
16
Адам
39
Беллами
9
Суарес
9
Кэрролл
13
Мерфи
15
Геков
15
Геков
13
Мерфи
25
Замора
17
Джонсон
17
Джонсон
25
Замора
39
Беллами
19
Даунинг
19
Даунинг
39
Беллами
9
Кэрролл
7
Кейт
7
Кейт
9
Кэрролл
Остались в запасе
Фулхэм
Ливерпуль
13
Нил Этеридж
ВР
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
11
Керим Фрей
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
32
Дони
ВР
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
11
Макси Родригес
ПП
Главный тренер
Кенни Далглиш
Остались в запасе
13
Нил Этеридж
ВР
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
11
Керим Фрей
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
Остались в запасе
32
Дони
ВР
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
11
Макси Родригес
ПП
Главный тренер
Кенни Далглиш
Статистика матча Фулхэм - Ливерпуль
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Фрэнд
(Лестершир)
Стадион:
Крэвен Коттедж
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 23:55 (прямая)
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