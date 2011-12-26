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АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Блэкберн
Ливерпуль - Блэкберн: обзор матча 26 декабря 2011
Ливерпуль
26.12.2011, понедельник, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
1 : 1
Завершен
Блэкберн
53'
М. Родригес
45+1'
Ч. Адам (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Блэкберн
+2
Замена
Д. Гудвилли
️️️️
Я. Айегбени
Замена
Р. Петрович
️️️️
Д. Данн
Замена
К. Беллами
️️️️
М. Родригес
Замена
С. Вукчевич
️️️️
Д. Хойлетт
Желтая карточка
Д. Аггер
Замена
С. Джеррард
️️️️
Ч. Адам
ГОЛ! 1:1!
М. Родригес
Пас отдал
М. Шкртел
+1
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Ч. Адам
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
19
Стюарт Даунинг
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
11
Макси Родригес
ПП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Кенни Далглиш
Блэкберн
31
Марк Банн
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
3
Адам Хэнли
ЦЗ
16
Джейсон Лоу
ОП
17
Дэвид Данн
ЦП
8
Мортен Гамст Педерсен
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
33
Мауро Формика
АП
24
Якубу Айегбени
ЦФ
Главный тренер
Стив Кин
Ливерпуль
32
Дони
ВР
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
8
Стивен Джеррард
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
7
Дирк Кейт
ПП
39
Крейг Беллами
ЦФ
Блэкберн
23
Джош Моррис
ЛП
3
Радосав Петрович
ОП
3
Симон Вукчевич
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
25
Дэвид Гудвилли
ЦФ
9
Ник Блекмэн
ЦФ
4-4-2
25
Рейна
21
Энрике
22
Аггер
37
Шкртел
8
Джонсон
19
Даунинг
16
Адам
14
Хендерсон
11
Родригес
9
Суарес
9
Кэрролл
3-1-4-1-1
31
Банн
4
Хэнли
4
Самба
3
Хэнли
16
Лоу
8
Педерсен
15
Н'Зонзи
30
Хойлетт
17
Данн
33
Формика
24
Айегбени
16
Адам
8
Джеррард
8
Джеррард
16
Адам
11
Родригес
39
Беллами
39
Беллами
11
Родригес
24
Айегбени
25
Гудвилли
25
Гудвилли
24
Айегбени
17
Данн
3
Петрович
3
Петрович
17
Данн
30
Хойлетт
3
Вукчевич
3
Вукчевич
30
Хойлетт
Остались в запасе
Ливерпуль
Блэкберн
32
Дони
ВР
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
7
Дирк Кейт
ПП
Главный тренер
Кенни Далглиш
23
Джош Моррис
ЛП
16
Рубен Рочина
ПВ
9
Ник Блекмэн
ЦФ
Главный тренер
Стив Кин
Остались в запасе
32
Дони
ВР
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
7
Дирк Кейт
ПП
Остались в запасе
23
Джош Моррис
ЛП
16
Рубен Рочина
ПВ
9
Ник Блекмэн
ЦФ
Главный тренер
Кенни Далглиш
Главный тренер
Стив Кин
Статистика матча Ливерпуль - Блэкберн
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
Энфилд Роуд
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