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АПЛ 2026/2027
Сток Сити - Ливерпуль
Сток Сити - Ливерпуль: обзор матча 10 сентября 2011
Сток Сити
10.09.2011, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
1 : 0
Завершен
Ливерпуль
19'
Д. Уолтерс (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Ливерпуль
+1
Желтая карточка
Л. Суарес
Замена
Г. Джонсон
️️️️
М. Шкртел
Замена
У. Паласиос
️️️️
Р. Делап
Замена
К. Джонс
️️️️
М. Этерингтон
Замена
К. Беллами
️️️️
Д. Хендерсон
Замена
Э. Кэрролл
️️️️
Д. Кейт
Замена
Э. Уилкинсон
️️️️
Р. Хут
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Уолтерс
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
36
Марк Уилсон
ЛЗ
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
6
Роберт Хут
ПЗ
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
5
Рори Делап
ЦП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
7
Джермэйн Пеннант
ПП
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ПЗ
19
Стюарт Даунинг
ЛП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
9
Луис Суарес
ЦФ
7
Дирк Кейт
ЦФ
Главный тренер
Кенни Далглиш
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
5
Райан Шоттон
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Ливерпуль
32
Дони
ВР
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
8
Джей Спиринг
ЦП
11
Макси Родригес
ПП
39
Крейг Беллами
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
4-4-2
31
Бегович
36
Уилсон
4
Апсон
17
Шоукросс
6
Хут
26
Этерингтон
5
Делап
4
Уайтхэд
7
Пеннант
15
Крауч
19
Уолтерс
4-4-2
25
Рейна
37
Шкртел
23
Каррагер
22
Аггер
21
Энрике
14
Хендерсон
16
Адам
6
Лейва
19
Даунинг
7
Кейт
9
Суарес
6
Хут
28
Уилкинсон
28
Уилкинсон
6
Хут
5
Делап
8
Паласиос
8
Паласиос
5
Делап
26
Этерингтон
9
Джонс
9
Джонс
26
Этерингтон
37
Шкртел
8
Джонсон
8
Джонсон
37
Шкртел
14
Хендерсон
39
Беллами
39
Беллами
14
Хендерсон
7
Кейт
9
Кэрролл
9
Кэрролл
7
Кейт
Остались в запасе
Сток Сити
Ливерпуль
29
Томас Соренсен
ВР
5
Райан Шоттон
ЦЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
32
Дони
ВР
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
8
Джей Спиринг
ЦП
11
Макси Родригес
ПП
Главный тренер
Кенни Далглиш
Остались в запасе
29
Томас Соренсен
ВР
5
Райан Шоттон
ЦЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Остались в запасе
32
Дони
ВР
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
8
Джей Спиринг
ЦП
11
Макси Родригес
ПП
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Кенни Далглиш
Статистика матча Сток Сити - Ливерпуль
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Британния Стэдиум
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