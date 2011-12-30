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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Ньюкасл
Ливерпуль - Ньюкасл: обзор матча 30 декабря 2011
Ливерпуль
30.12.2011, пятница, 23:45
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
3 : 1
Завершен
Ньюкасл
28'
К. Беллами
66'
К. Беллами
77'
С. Джеррард
24'
Д. Аггер (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Ньюкасл
Замена
С. Амеоби
️️️️
Г. Обертан
ГОЛ! 3:1!
С. Джеррард
Пас отдал
Д. Хендерсон
Замена
Д. Кейт
️️️️
К. Беллами
Травма
К. Беллами
ГОЛ! 2:1!
К. Беллами
Замена
А. Бен Арфа
️️️️
Х. Вучкич
Замена
С. Джеррард
️️️️
Ч. Адам
Замена
Д. Сантон
️️️️
Р. Тэйлор
Желтая карточка
Р. Тэйлор
ГОЛ! 1:1!
К. Беллами
Желтая карточка
Х. Гутьеррес
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Д. Аггер
Пас отдал
Р. Тэйлор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
(К)
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
19
Стюарт Даунинг
ЛП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
8
Джей Спиринг
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
39
Крейг Беллами
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Кенни Далглиш
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
29
Йоан Кабай
ЦП
24
Шейк Тиоте
ЦП
10
Харис Вучкич
АП
32
Габриэль Обертан
ПП
19
Демба Ба
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Ливерпуль
32
Дони
ВР
14
Джек Робинсон
ЦЗ
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
8
Стивен Джеррард
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
7
Дирк Кейт
ПП
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
24
Джеймс Перч
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
8
Атем Бен Арфа
АП
9
Леон Бест
ЦФ
26
Шола Амеоби
ЦФ
10
Сэм Амеоби
ЦФ
4-4-2
25
Рейна
21
Энрике
22
Аггер
37
Шкртел
8
Джонсон
19
Даунинг
8
Спиринг
16
Адам
14
Хендерсон
9
Кэрролл
39
Беллами
4-4-1-1
23
Крул
2
Симпсон
2
Колоччини
5
Уильямсон
5
Тэйлор
32
Обертан
29
Кабай
24
Тиоте
18
Гутьеррес
10
Вучкич
19
Ба
16
Адам
8
Джеррард
8
Джеррард
16
Адам
39
Беллами
7
Кейт
7
Кейт
39
Беллами
5
Тэйлор
18
Сантон
18
Сантон
5
Тэйлор
10
Вучкич
8
Бен Арфа
8
Бен Арфа
10
Вучкич
32
Обертан
10
Амеоби
10
Амеоби
32
Обертан
Остались в запасе
Ливерпуль
Ньюкасл
32
Дони
ВР
14
Джек Робинсон
ЦЗ
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
Главный тренер
Кенни Далглиш
33
Роб Эллиот
ВР
24
Джеймс Перч
ЦЗ
9
Леон Бест
ЦФ
26
Шола Амеоби
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Остались в запасе
32
Дони
ВР
14
Джек Робинсон
ЦЗ
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
Остались в запасе
33
Роб Эллиот
ВР
24
Джеймс Перч
ЦЗ
9
Леон Бест
ЦФ
26
Шола Амеоби
ЦФ
Главный тренер
Кенни Далглиш
Главный тренер
Алан Пардью
Статистика матча Ливерпуль - Ньюкасл
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Ли Проберт
(Уилтшир)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
"Россия 2" 23:40 (прямая)
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