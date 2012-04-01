Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Ливерпуль
Ньюкасл - Ливерпуль: обзор матча 01 апреля 2012
Ньюкасл
01.04.2012, воскресенье, 16:30
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
2 : 0
Завершен
Ливерпуль
19'
П. Сиссе
59'
П. Сиссе
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Ливерпуль
Замена
Д. Сантон
️️️️
А. Бен Арфа
+1
Красная карточка
П. Рейна
Желтая карточка
Д. Перч
Замена
Д. Хендерсон
️️️️
К. Беллами
Замена
Д. Кейт
️️️️
Э. Кэрролл
Замена
С. Даунинг
️️️️
Д. Шелви
Замена
Ш. Амеоби
️️️️
П. Сиссе
Замена
Д. Гослинг
️️️️
Д. Гатри
ГОЛ! 2:0!
П. Сиссе
Пас отдал
А. Бен Арфа
Желтая карточка
Ш. Тиоте
Желтая карточка
Д. Фланаган
Желтая карточка
П. Сиссе
ГОЛ! 1:0!
П. Сиссе
Пас отдал
А. Бен Арфа
19'
17'
Желтая карточка
Д. Шелви
11'
Желтая карточка
Э. Кэрролл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
18
Хонас Гутьеррес
ЛЗ
24
Джеймс Перч
ЦЗ
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
24
Шейк Тиоте
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
23
Дэнни Гатри
ПП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
19
Демба Ба
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
20
Джон Фланаган
ПЗ
26
Джонджо Шелви
ЛП
8
Джей Спиринг
ЦП
8
Стивен Джеррард
ПП
9
Энди Кэрролл
ЛФ
9
Луис Суарес
ЦФ
39
Крейг Беллами
ЦФ
Главный тренер
Кенни Далглиш
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
10
Харис Вучкич
АП
26
Шола Амеоби
ЦФ
Ливерпуль
32
Дони
ВР
6
Фабио Аурелио
ЛЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
11
Макси Родригес
ПП
7
Дирк Кейт
ПП
4-3-1-2
23
Крул
18
Гутьеррес
24
Перч
5
Уильямсон
2
Симпсон
24
Тиоте
29
Кабай
23
Гатри
8
Бен Арфа
19
Ба
61
Сиссе
4-3-3
25
Рейна
20
Фланаган
37
Шкртел
23
Каррагер
21
Энрике
8
Джеррард
8
Спиринг
26
Шелви
39
Беллами
9
Суарес
9
Кэрролл
8
Бен Арфа
18
Сантон
18
Сантон
8
Бен Арфа
23
Гатри
32
Гослинг
32
Гослинг
23
Гатри
61
Сиссе
26
Амеоби
26
Амеоби
61
Сиссе
39
Беллами
14
Хендерсон
14
Хендерсон
39
Беллами
26
Шелви
19
Даунинг
19
Даунинг
26
Шелви
9
Кэрролл
7
Кейт
7
Кейт
9
Кэрролл
Остались в запасе
Ньюкасл
Ливерпуль
33
Роб Эллиот
ВР
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
10
Харис Вучкич
АП
Главный тренер
Алан Пардью
32
Дони
ВР
6
Фабио Аурелио
ЛЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
11
Макси Родригес
ПП
Главный тренер
Кенни Далглиш
Остались в запасе
33
Роб Эллиот
ВР
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
10
Харис Вучкич
АП
Остались в запасе
32
Дони
ВР
6
Фабио Аурелио
ЛЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
11
Макси Родригес
ПП
Главный тренер
Алан Пардью
Главный тренер
Кенни Далглиш
Статистика матча Ньюкасл - Ливерпуль
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 16:25 (прямая)
Новости команд
Все
Ньюкасл
Ливерпуль
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
Вчера, 16:25
9
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
6 ноября
8
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Ньюкасл» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ньюкасла» и «Эвертона» на победу в матче 9 тура
1 ноября
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
Вчера, 16:25
9
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Лига чемпионов. «Реал» победил команду Николича (3:2), «Ливерпуль» проиграл «Фенербахче» (2:3)
4 ноября
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+