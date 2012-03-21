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АПЛ 2026/2027
Куинз Парк Рейнджерс - Ливерпуль
Куинз Парк Рейнджерс - Ливерпуль: обзор матча 21 марта 2012
Куинз Парк Рейнджерс
21.03.2012, среда, 23:59
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
3 : 2
Завершен
Ливерпуль
77'
Ш. Дерри
86'
Д. Сиссе
90+1'
Д. Макки
54'
С. Коатес
72'
Д. Кейт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Ливерпуль
ГОЛ! 3:2!
Д. Макки
Пас отдал
Л. Янг
+1
Замена
А. Бузаки
️️️️
Д. Сиссе
ГОЛ! 2:2!
Д. Сиссе
Пас отдал
Т. Тайво
Замена
Э. Кэрролл
️️️️
Л. Суарес
ГОЛ! 1:2!
Ш. Дерри
Пас отдал
А. Таарабт
ГОЛ! 0:2!
Д. Кейт
Замена
Д. Макки
️️️️
Д. Бартон
ГОЛ! 0:1!
С. Коатес
Замена
Д. Хендерсон
️️️️
Ч. Адам
Замена
Т. Тайво
️️️️
А. Траоре
Замена
С. Коатес
️️️️
М. Келли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
30
Пэдди Кенни
ВР
5
Недум Онуоха
ЦЗ
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
2
Арман Траоре
ЦЗ
36
Люк Янг
ПЗ
4
Шон Дерри
ЦП
32
Самба Диаките
ЦП
8
Джоуи Бартон
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
12
Джибриль Сиссе
ЦФ
25
Бобби Замора
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
19
Стюарт Даунинг
ЛВ
8
Джей Спиринг
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
8
Стивен Джеррард
ЦП
7
Дирк Кейт
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Кенни Далглиш
Куинз Парк Рейнджерс
24
Радек Черны
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
12
Джейми Макки
ЦП
14
Акош Бузаки
ЦП
23
Джей Ботройд
ЦФ
Ливерпуль
32
Дони
ВР
6
Фабио Аурелио
ЛЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
20
Джон Фланаган
ЦЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
4-4-2
30
Кенни
5
Онуоха
35
Фердинанд
2
Траоре
36
Янг
4
Дерри
8
Бартон
49
Таарабт
32
Диаките
25
Замора
12
Сиссе
4-3-1-2
25
Рейна
16
Келли
23
Каррагер
37
Шкртел
21
Энрике
8
Спиринг
16
Адам
8
Джеррард
19
Даунинг
9
Суарес
7
Кейт
2
Траоре
0
Тайво
0
Тайво
2
Траоре
8
Бартон
12
Макки
12
Макки
8
Бартон
12
Сиссе
14
Бузаки
14
Бузаки
12
Сиссе
16
Келли
4
Коатес
4
Коатес
16
Келли
16
Адам
14
Хендерсон
14
Хендерсон
16
Адам
9
Суарес
9
Кэрролл
9
Кэрролл
9
Суарес
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Ливерпуль
24
Радек Черны
ВР
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
23
Джей Ботройд
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
32
Дони
ВР
6
Фабио Аурелио
ЛЗ
20
Джон Фланаган
ЦЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
Главный тренер
Кенни Далглиш
Остались в запасе
24
Радек Черны
ВР
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
23
Джей Ботройд
ЦФ
Остались в запасе
32
Дони
ВР
6
Фабио Аурелио
ЛЗ
20
Джон Фланаган
ЦЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
Главный тренер
Марк Хьюз
Главный тренер
Кенни Далглиш
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Ливерпуль
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
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