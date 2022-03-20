|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лорьян
|8
|0
|0
|0
|2
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.05.2022
|80' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|1:1
|Труа (Труа)
|14.05.2022
|Был в запасе
|Бордо (Бордо)
|0:0
|Лорьян (Лорьян)
|08.05.2022
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|0:3
|Марсель (Марсель)
|01.05.2022
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|1:2
|Реймс (Реймс)
|24.04.2022
|Был в запасе
|Ренн (Ренн)
|5:0
|Лорьян (Лорьян)
|20.04.2022
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|1:0
|Метц (Метц)
|17.04.2022
|Был в запасе
|Ницца (Ницца)
|2:1
|Лорьян (Лорьян)
|08.04.2022
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|6:2
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|03.04.2022
|Был в запасе
|ПСЖ (Париж)
|5:1
|Лорьян (Лорьян)
|20.03.2022
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|0:0
|Страсбур (Страсбур)
|13.03.2022
|Был в запасе
|Клермон (Клермон-Ферранд)
|0:2
|Лорьян (Лорьян)
|04.03.2022
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|1:4
|Лион (Лион)
|27.02.2022
|Был в запасе
|Брест (Брест)
|0:1
|Лорьян (Лорьян)
|20.02.2022
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|0:1
|Монпелье (Монпелье)
|13.02.2022
|Был в запасе
|Монако (Монако)
|0:0
|Лорьян (Лорьян)
|06.02.2022
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|2:0
|Ланс (Ланс)
|23.01.2022
|1' -84'
|Нант (Нант)
|4:2
|Лорьян (Лорьян)
|19.01.2022
|Был в запасе
|Лилль (Лилль)
|3:1
|Лорьян (Лорьян)
|16.01.2022
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|0:0
|Анжер (Анжер)
|22.12.2021
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|1:1
|ПСЖ (Париж)
|12.12.2021
|Был в запасе
|Метц (Метц)
|4:1
|Лорьян (Лорьян)
|05.12.2021
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|0:1
|Нант (Нант)
|01.12.2021
|1' -46'
|Труа (Труа)
|2:0
|Лорьян (Лорьян)
|07.11.2021
|1' -28'
|Лорьян (Лорьян)
|1:2
|Брест (Брест)
|28'
|31.10.2021
|Был в запасе
|Страсбур (Страсбур)
|4:0
|Лорьян (Лорьян)
|24.10.2021
|1' -66'
|Лорьян (Лорьян)
|1:1
|Бордо (Бордо)
|17.10.2021
|Был в запасе
|Марсель (Марсель)
|4:1
|Лорьян (Лорьян)
|03.10.2021
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|1:1
|Клермон (Клермон-Ферранд)
|25.09.2021
|Был в запасе
|Лион (Лион)
|1:1
|Лорьян (Лорьян)
|22.09.2021
|1' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|1:0
|Ницца (Ницца)
|19.09.2021
|Был в запасе
|Реймс (Реймс)
|0:0
|Лорьян (Лорьян)
|10.09.2021
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|2:1
|Лилль (Лилль)
|22.08.2021
|78' -90'
|Монпелье (Монпелье)
|3:1
|Лорьян (Лорьян)
|87' 90'
|13.08.2021
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|1:0
|Монако (Монако)
|08.08.2021
|71' -90'
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|1:1
|Лорьян (Лорьян)