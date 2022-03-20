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    Жером Эрго - статистика

    #14 | Защитник
    Имя Жером
    Фамилия Эрго
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 5 апреля 1986 (37 лет)
    Рост 185
    Вес 80
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лорьян 8 0 0 0 2
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.05.2022 80' -90' Лорьян (Лорьян) 1:1 Труа (Труа)
    14.05.2022 Был в запасе Бордо (Бордо) 0:0 Лорьян (Лорьян)
    08.05.2022 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 0:3 Марсель (Марсель)
    01.05.2022 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 1:2 Реймс (Реймс)
    24.04.2022 Был в запасе Ренн (Ренн) 5:0 Лорьян (Лорьян)
    20.04.2022 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 1:0 Метц (Метц)
    17.04.2022 Был в запасе Ницца (Ницца) 2:1 Лорьян (Лорьян)
    08.04.2022 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 6:2 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
    03.04.2022 Был в запасе ПСЖ (Париж) 5:1 Лорьян (Лорьян)
    20.03.2022 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 0:0 Страсбур (Страсбур)
    13.03.2022 Был в запасе Клермон (Клермон-Ферранд) 0:2 Лорьян (Лорьян)
    04.03.2022 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 1:4 Лион (Лион)
    27.02.2022 Был в запасе Брест (Брест) 0:1 Лорьян (Лорьян)
    20.02.2022 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 0:1 Монпелье (Монпелье)
    13.02.2022 Был в запасе Монако (Монако) 0:0 Лорьян (Лорьян)
    06.02.2022 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 2:0 Ланс (Ланс)
    23.01.2022 1' -84' Нант (Нант) 4:2 Лорьян (Лорьян)
    19.01.2022 Был в запасе Лилль (Лилль) 3:1 Лорьян (Лорьян)
    16.01.2022 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 0:0 Анжер (Анжер)
    22.12.2021 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 1:1 ПСЖ (Париж)
    12.12.2021 Был в запасе Метц (Метц) 4:1 Лорьян (Лорьян)
    05.12.2021 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 0:1 Нант (Нант)
    01.12.2021 1' -46' Труа (Труа) 2:0 Лорьян (Лорьян)
    07.11.2021 1' -28' Лорьян (Лорьян) 1:2 Брест (Брест)
    28'
    31.10.2021 Был в запасе Страсбур (Страсбур) 4:0 Лорьян (Лорьян)
    24.10.2021 1' -66' Лорьян (Лорьян) 1:1 Бордо (Бордо)
    17.10.2021 Был в запасе Марсель (Марсель) 4:1 Лорьян (Лорьян)
    03.10.2021 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 1:1 Клермон (Клермон-Ферранд)
    25.09.2021 Был в запасе Лион (Лион) 1:1 Лорьян (Лорьян)
    22.09.2021 1' -90' Лорьян (Лорьян) 1:0 Ницца (Ницца)
    19.09.2021 Был в запасе Реймс (Реймс) 0:0 Лорьян (Лорьян)
    10.09.2021 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 2:1 Лилль (Лилль)
    22.08.2021 78' -90' Монпелье (Монпелье) 3:1 Лорьян (Лорьян)
    87' 90'
    13.08.2021 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 1:0 Монако (Монако)
    08.08.2021 71' -90' Сент-Этьен (Сент-Этьен) 1:1 Лорьян (Лорьян)
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