Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Marcão Silva - статистика

Завершил карьеру
#77 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Куяба
26
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 1
07.11.2022
Палмейрас
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 35 тур
Ботафого
0 : 2
02.11.2022
Куяба
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 0
28.10.2022
Аваи
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 33 тур
Куяба
1 : 2
24.10.2022
Гойас
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сеара
1 : 1
16.10.2022
Куяба
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 31 тур
Куяба
1 : 2
09.10.2022
Фламенго
74' - 90'
Бразилия. Серия А, 30 тур
Брагантино
2 : 1
06.10.2022
Куяба
46' - 90'
Бразилия. Серия А, 29 тур
Коринтианс
2 : 0
02.10.2022
Куяба
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 28 тур
Куяба
2 : 1
29.09.2022
Америка Минейро
Был в запасе
85'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 2
19.09.2022
Куяба
78' - 90'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Интернасьонал
1 : 0
10.09.2022
Куяба
1' - 75'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Куяба
1 : 1
05.09.2022
Сан-Паулу
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 24 тур
Куяба
0 : 0
29.08.2022
Сантос
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 23 тур
Атлетико Гойяненсе
1 : 1
22.08.2022
Куяба
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 22 тур
Куяба
1 : 0
14.08.2022
Жувентуде
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 21 тур
Флуминенсе
1 : 0
07.08.2022
Куяба
83' - 90'
Бразилия. Серия А, 20 тур
Куяба
0 : 1
01.08.2022
Форталеза
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 19 тур
Коритиба
1 : 0
26.07.2022
Куяба
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 18 тур
Куяба
1 : 1
22.07.2022
Атлетико Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 17 тур
Палмейрас
1 : 0
19.07.2022
Куяба
70' - 90'
Бразилия. Серия А, 16 тур
Куяба
2 : 0
11.07.2022
Ботафого
80' - 90'
Бразилия. Серия А, 15 тур
Аваи
1 : 2
03.07.2022
Куяба
86' - 90'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Гойас
1 : 0
27.06.2022
Куяба
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 13 тур
Куяба
0 : 0
19.06.2022
Сеара
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 12 тур
Фламенго
2 : 0
16.06.2022
Куяба
79' - 90'
Бразилия. Серия А, 11 тур
Куяба
1 : 1
12.06.2022
Брагантино
46' - 90'
Бразилия. Серия А, 10 тур
Куяба
1 : 0
08.06.2022
Коринтианс
67' - 90'
Бразилия. Серия А, 9 тур
Америка Минейро
2 : 1
04.06.2022
Куяба
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 8 тур
Куяба
0 : 1
30.05.2022
Атлетико Паранаэнсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 7 тур
Куяба
1 : 1
22.05.2022
Интернасьонал
58' - 90'
Бразилия. Серия А, 6 тур
Сан-Паулу
2 : 1
15.05.2022
Куяба
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 5 тур
Сантос
4 : 1
09.05.2022
Куяба
81' - 90'
Бразилия. Серия А, 4 тур
Куяба
1 : 1
01.05.2022
Атлетико Гойяненсе
1' - 75'
Бразилия. Серия А, 3 тур
Жувентуде
0 : 1
25.04.2022
Куяба
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Куяба
0 : 1
17.04.2022
Флуминенсе
73' - 90'
Бразилия. Серия А, 1 тур
Форталеза
0 : 1
11.04.2022
Куяба
62' - 90'
Главные новости
«Зенит» выиграл Кубок, «Сити» может лишиться профессионального статуса, ЦСКА потерял защитника и другие новости
00:50
Назван худший трансфер «МЮ» после ухода Фергюсона
00:31
«Теперь мы средняя команда»: Швайнштайгер – после поражения Германии от Греции
00:21
Лига наций. Германия сенсационно проиграла Греции, Португалия без Роналду победила Норвегию
Вчера, 23:44
Фото«Зенит» оставил подарок в раздевалке «Шанхай Шэньхуа»
Вчера, 23:35
1
Губерниев оценил назначение Кириченко в «Ростов»
Вчера, 23:27
«Зениту» предложили правого защитника-россиянина
Вчера, 23:05
1
Мусаев высказался о возможном переходе Санчо в «Краснодар»
Вчера, 22:40
ФотоФутболисты сборных Израиля и Ирландии не пожали руки перед матчем Лиги наций
Вчера, 22:33
1
Раскрыта заплата Кузяева в «Динамо Мх»
Вчера, 22:09
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+