Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Rodriguinho - статистика

#10 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Куяба
31
3
2
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
2 : 1
13.11.2022
Коритиба
81' - 90'
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
3 : 0
11.11.2022
Куяба
90' - 90'
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 1
07.11.2022
Палмейрас
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Ботафого
0 : 2
02.11.2022
Куяба
90' - 90'
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 0
28.10.2022
Аваи
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Куяба
1 : 2
24.10.2022
Гойас
1' - 46'
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сеара
1 : 1
16.10.2022
Куяба
1' - 58'
Бразилия. Серия А, 31 тур
Куяба
1 : 2
09.10.2022
Фламенго
1' - 73'
Бразилия. Серия А, 29 тур
Коринтианс
2 : 0
02.10.2022
Куяба
1' - 62'
Бразилия. Серия А, 28 тур
Куяба
2 : 1
29.09.2022
Америка Минейро
1' - 78'
32'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 2
19.09.2022
Куяба
1' - 90'
9'
65'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Интернасьонал
1 : 0
10.09.2022
Куяба
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 25 тур
Куяба
1 : 1
05.09.2022
Сан-Паулу
72' - 90'
Бразилия. Серия А, 24 тур
Куяба
0 : 0
29.08.2022
Сантос
72' - 90'
Бразилия. Серия А, 23 тур
Атлетико Гойяненсе
1 : 1
22.08.2022
Куяба
75' - 90'
81'
Бразилия. Серия А, 21 тур
Флуминенсе
1 : 0
07.08.2022
Куяба
1' - 46'
Бразилия. Серия А, 20 тур
Куяба
0 : 1
01.08.2022
Форталеза
1' - 70'
Бразилия. Серия А, 19 тур
Коритиба
1 : 0
26.07.2022
Куяба
1' - 74'
Бразилия. Серия А, 18 тур
Куяба
1 : 1
22.07.2022
Атлетико Минейро
1' - 77'
Бразилия. Серия А, 17 тур
Палмейрас
1 : 0
19.07.2022
Куяба
1' - 70'
Бразилия. Серия А, 16 тур
Куяба
2 : 0
11.07.2022
Ботафого
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 15 тур
Аваи
1 : 2
03.07.2022
Куяба
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Гойас
1 : 0
27.06.2022
Куяба
75' - 90'
Бразилия. Серия А, 13 тур
Куяба
0 : 0
19.06.2022
Сеара
82' - 90'
Бразилия. Серия А, 12 тур
Фламенго
2 : 0
16.06.2022
Куяба
61' - 90'
Бразилия. Серия А, 11 тур
Куяба
1 : 1
12.06.2022
Брагантино
83' - 90'
Бразилия. Серия А, 10 тур
Куяба
1 : 0
08.06.2022
Коринтианс
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 9 тур
Америка Минейро
2 : 1
04.06.2022
Куяба
59' - 90'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Куяба
0 : 1
30.05.2022
Атлетико Паранаэнсе
46' - 90'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Куяба
1 : 1
22.05.2022
Интернасьонал
46' - 90'
Бразилия. Серия А, 6 тур
Сан-Паулу
2 : 1
15.05.2022
Куяба
67' - 90'
Бразилия. Серия А, 5 тур
Сантос
4 : 1
09.05.2022
Куяба
58' - 90'
Бразилия. Серия А, 4 тур
Куяба
1 : 1
01.05.2022
Атлетико Гойяненсе
46' - 90'
82'
Бразилия. Серия А, 3 тур
Жувентуде
0 : 1
25.04.2022
Куяба
73' - 90'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Куяба
0 : 1
17.04.2022
Флуминенсе
1' - 73'
Бразилия. Серия А, 1 тур
Форталеза
0 : 1
11.04.2022
Куяба
1' - 62'
Главные новости
«Зенит» выиграл Кубок, «Сити» может лишиться профессионального статуса, ЦСКА потерял защитника и другие новости
00:50
Назван худший трансфер «МЮ» после ухода Фергюсона
00:31
«Теперь мы средняя команда»: Швайнштайгер – после поражения Германии от Греции
00:21
Лига наций. Германия сенсационно проиграла Греции, Португалия без Роналду победила Норвегию
Вчера, 23:44
Фото«Зенит» оставил подарок в раздевалке «Шанхай Шэньхуа»
Вчера, 23:35
1
Губерниев оценил назначение Кириченко в «Ростов»
Вчера, 23:27
«Зениту» предложили правого защитника-россиянина
Вчера, 23:05
1
Мусаев высказался о возможном переходе Санчо в «Краснодар»
Вчера, 22:40
ФотоФутболисты сборных Израиля и Ирландии не пожали руки перед матчем Лиги наций
Вчера, 22:33
1
Раскрыта заплата Кузяева в «Динамо Мх»
Вчера, 22:09
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+