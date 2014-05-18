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Никола Легротталье
Статистика
Никола Легротталье - статистика
Завершил карьеру
20 октября 1976 (50)
#6 | Защитник
185 см | 80 кг
Италия
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2013/2014
Италия. Серия А 2012/2013
Италия. Серия А 2011/2012
Италия. Серия А 2010/2011
Лига Европы 2010/2011
Италия. Серия А 2009/2010
Кубок Конфедераций 2009
Лига Европы 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Товарищеские матчи 2009
Товарищеские матчи. Сборные 2009
Италия. Кубок 2008/2009
Италия. Серия А 2008/2009
Кубок Берлускони 2008
Лига Чемпионов 2008/2009
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Катания
17
0
0
3
1
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Болонья
1 : 2
11.05.2014
Катания
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Верона
4 : 0
27.04.2014
Катания
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Катания
2 : 1
19.04.2014
Сампдория
73' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Милан
1 : 0
13.04.2014
Катания
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Катания
1 : 2
06.04.2014
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Удинезе
1 : 0
31.03.2014
Катания
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Катания
2 : 4
26.03.2014
Наполи
1' - 46'
Италия. Серия А, 29 тур
Катания
0 : 1
23.03.2014
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Сассуоло
3 : 1
16.03.2014
Катания
1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Катания
1 : 1
08.03.2014
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Дженоа
2 : 0
02.03.2014
Катания
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Кьево
2 : 0
23.02.2014
Катания
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Катания
3 : 1
16.02.2014
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Парма
0 : 0
09.02.2014
Катания
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Катания
3 : 3
02.02.2014
Ливорно
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Интер
0 : 0
26.01.2014
Катания
1' - 90'
75'
Италия. Серия А, 20 тур
Катания
0 : 3
19.01.2014
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Аталанта
2 : 1
12.01.2014
Катания
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Катания
2 : 0
06.01.2014
Болонья
83' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Рома
4 : 0
22.12.2013
Катания
1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Катания
0 : 0
14.12.2013
Верона
1' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Сампдория
2 : 0
08.12.2013
Катания
1' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Катания
1 : 3
01.12.2013
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
4 : 1
24.11.2013
Катания
1' - 90'
57'
Италия. Серия А, 12 тур
Катания
1 : 0
09.11.2013
Удинезе
1' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
2 : 1
02.11.2013
Катания
1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
4 : 0
30.10.2013
Катания
1' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
2 : 1
19.10.2013
Катания
1' - 40'
40'
Италия. Серия А, 7 тур
Катания
1 : 1
06.10.2013
Дженоа
1' - 90'
87'
Италия. Серия А, 6 тур
Катания
2 : 0
29.09.2013
Кьево
1' - 90'
25'
Италия. Серия А, 5 тур
Лацио
3 : 1
25.09.2013
Катания
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Катания
0 : 0
22.09.2013
Парма
1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Ливорно
2 : 0
15.09.2013
Катания
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Катания
0 : 3
01.09.2013
Интер
1' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Фиорентина
2 : 1
26.08.2013
Катания
Был в запасе
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