Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Мохамаду Идриссу - статистика

Завершил карьеру
8 марта 1980 (46)
| Нападающий
191 см | 85 кг
Камерун
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Боруссия М
33
5
0
4
1
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 34 тур
Гамбург
1 : 1
14.05.2011
Боруссия М
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Боруссия М
2 : 0
07.05.2011
Фрайбург
1' - 90'
59'
Германия. Бундеслига, 32 тур
Ганновер-96
0 : 1
30.04.2011
Боруссия М
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 31 тур
Боруссия М
1 : 0
23.04.2011
Боруссия Д
1' - 77'
34'
Германия. Бундеслига, 30 тур
Майнц
1 : 0
15.04.2011
Боруссия М
1' - 90'
90'
Германия. Бундеслига, 29 тур
Боруссия М
5 : 1
10.04.2011
Кельн
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Бавария
1 : 0
02.04.2011
Боруссия М
72' - 90'
Германия. Бундеслига, 27 тур
Боруссия М
0 : 1
18.03.2011
Кайзерслаутерн
1' - 57'
Германия. Бундеслига, 26 тур
Вердер
1 : 1
12.03.2011
Боруссия М
1' - 72'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Боруссия М
2 : 0
05.03.2011
Хоффенхайм
90' - 90'
Германия. Бундеслига, 24 тур
Вольфсбург
2 : 1
25.02.2011
Боруссия М
1' - 61'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Боруссия М
2 : 1
20.02.2011
Шальке-04
1' - 90'
20'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Санкт-Паули
3 : 1
12.02.2011
Боруссия М
1' - 90'
29'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Боруссия М
2 : 3
05.02.2011
Штутгарт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Айнтрахт
0 : 1
30.01.2011
Боруссия М
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 19 тур
Боруссия М
1 : 3
23.01.2011
Байер
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Нюрнберг
0 : 1
15.01.2011
Боруссия М
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Боруссия М
1 : 2
17.12.2010
Гамбург
78' - 90'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Фрайбург
3 : 0
12.12.2010
Боруссия М
1' - 46'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Боруссия М
1 : 2
04.12.2010
Ганновер-96
72' - 90'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Боруссия Д
4 : 1
27.11.2010
Боруссия М
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Боруссия М
2 : 3
20.11.2010
Майнц
73' - 90'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Кельн
0 : 4
13.11.2010
Боруссия М
57' - 90'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия М
3 : 3
06.11.2010
Бавария
1' - 47'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
3 : 0
30.10.2010
Боруссия М
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия М
1 : 4
23.10.2010
Вердер
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Хоффенхайм
3 : 2
17.10.2010
Боруссия М
1' - 90'
90'
67'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия М
1 : 1
02.10.2010
Вольфсбург
37' - 90'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Боруссия М
1 : 2
22.09.2010
Санкт-Паули
1' - 90'
42'
90'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Штутгарт
7 : 0
18.09.2010
Боруссия М
1' - 67'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Боруссия М
0 : 4
11.09.2010
Айнтрахт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Байер
3 : 6
29.08.2010
Боруссия М
1' - 90'
60'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Боруссия М
1 : 1
21.08.2010
Нюрнберг
1' - 90'
31'
Главные новости
Абаскаль и Семин близки к возвращению в РПЛ, инсайд о будущем Роналду, курьезный гол Соболева и другие новости
02:00
ВидеоСоболев подробно рассказал о курьезном голе в ворота Латышонка
01:21
3
Примера. «Барселона» уничтожила «Расинг» – 7:2!
00:33
«Было не по себе»: Талалаев разочаровался в 2-3 игроках «Балтики»
00:23
Орлов – о футболисте «Зенита»: «Кто его приглашал и за какие заслуги?»
00:15
2
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
Вчера, 23:55
3
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:41
3
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:17
6
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
Вчера, 22:43
82
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
Вчера, 22:39
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+