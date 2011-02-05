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Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Штутгарт
Боруссия М - Штутгарт: обзор матча 05 февраля 2011
Боруссия М
05.02.2011, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 21 тур
2 : 3
Завершен
Штутгарт
27'
Данте
30'
И. Де Камарго
51'
П. Погребняк
54'
М. Харник
87'
Т. Гебхарт (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Штутгарт
Замена
Х. Аранго
️️️️
Р. Нойштедтер
ГОЛ с пенальти! 2:3!
Т. Гебхарт
Вторая желтая
Данте
Замена
П. Херрманн
️️️️
И. Де Камарго
Замена
С. Шипплок
️️️️
М. Харник
Желтая карточка
Данте
Желтая карточка
Г. Нидермайер
Замена
М. Ханке
️️️️
К. Матмур
ГОЛ! 2:2!
М. Харник
Пас отдал
А. Бока
ГОЛ! 2:1!
П. Погребняк
Пас отдал
Т. Гебхарт
Замена
Т. Хайнал
️️️️
П. Функ
Замена
З. Кузманович
️️️️
К. Молинаро
ГОЛ! 2:0!
И. Де Камарго
Пас отдал
М. Ройс
ГОЛ! 1:0!
Данте
Пас отдал
М. Ройс
12'
Желтая карточка
Т. Гебхарт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
0
Мохамаду Идриссу
ЛП
33
Роман Нойштедтер
ОП
18
Марко Ройс
АП
10
Карим Матмур
ЦФ
9
Игор Де Камарго
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
13
Патрик Функ
ПЗ
15
Артур Бока
ЛП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
28
Кристиан Треш
ЦП
10
Тимо Гебхарт
ПП
22
Мартин Харник
ЦФ
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Боруссия М
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
14
Торбен Маркс
ЦП
5
Михаэль Финк
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
9
Майк Ханке
ЦФ
Штутгарт
22
Марк Циглер
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
23
Халид Булахруз
ПЗ
15
Тамаш Хайнал
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
22
Свен Шипплок
ЦФ
3-3-1-1-2
33
Хаймерот
6
Нордтвейт
4
Данте
39
Штранцль
3
Дамс
33
Нойштедтер
28
Левелс
0
Идриссу
18
Ройс
9
Де Камарго
10
Матмур
4-4-2
26
Ульрайх
13
Функ
5
Нидермайер
35
Таски
3
Молинаро
10
Гебхарт
4
Гентнер
28
Треш
15
Бока
88
Погребняк
22
Харник
9
Де Камарго
7
Херрманн
7
Херрманн
9
Де Камарго
33
Нойштедтер
18
Аранго
18
Аранго
33
Нойштедтер
10
Матмур
9
Ханке
9
Ханке
10
Матмур
13
Функ
15
Хайнал
15
Хайнал
13
Функ
3
Молинаро
8
Кузманович
8
Кузманович
3
Молинаро
22
Харник
22
Шипплок
22
Шипплок
22
Харник
Остались в запасе
Боруссия М
Штутгарт
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
14
Торбен Маркс
ЦП
5
Михаэль Финк
ЦП
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
22
Марк Циглер
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
23
Халид Булахруз
ПЗ
10
Даниэль Дидави
АП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Остались в запасе
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
14
Торбен Маркс
ЦП
5
Михаэль Финк
ЦП
Остались в запасе
22
Марк Циглер
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
23
Халид Булахруз
ПЗ
10
Даниэль Дидави
АП
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Статистика матча Боруссия М - Штутгарт
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Главный судья:
Торстен Кинхефер
(Герне)
Стадион:
Боруссия-Парк
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 20:25 (прямая)
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