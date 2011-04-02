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Бундеслига 2026/2027
Бавария - Боруссия М
Бавария - Боруссия М: обзор матча 02 апреля 2011
Бавария
02.04.2011, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 28 тур
1 : 0
Завершен
Боруссия М
78'
А. Роббен
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Боруссия М
Замена
Р. Брауверс
️️️️
Р. Нойштедтер
ГОЛ! 1:0!
А. Роббен
Пас отдал
Ф. Рибери
Замена
А. Оттль
️️️️
Т. Кроос
Замена
М. Идриссу
️️️️
М. Ханке
Замена
М. Клозе
️️️️
Т. Мюллер
Желтая карточка
Х. Нордтвейт
Замена
К. Матмур
️️️️
П. Херрманн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Томас Крафт
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
10
Арьен Роббен
ПВ
27
Марио Гомес
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Боруссия М
26
Логан Бэйлли
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
5
Бернард Янечек
ПЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
18
Марко Ройс
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
33
Роман Нойштедтер
ЦФ
9
Майк Ханке
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Бавария
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
33
Брено
ЦЗ
16
Андреас Оттль
ЦП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
4
Роел Брауверс
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
14
Торбен Маркс
ЦП
5
Михаэль Финк
ЦП
0
Мохамаду Идриссу
ЦФ
10
Карим Матмур
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Крафт
32
Праньич
28
Бадштубер
21
Лам
14
Густаво
31
Швайнштайгер
8
Кроос
7
Рибери
10
Роббен
13
Мюллер
27
Гомес
3-2-1-2-2
26
Бэйлли
6
Нордтвейт
39
Штранцль
4
Данте
5
Янечек
3
Дамс
18
Аранго
7
Херрманн
18
Ройс
9
Ханке
33
Нойштедтер
8
Кроос
16
Оттль
16
Оттль
8
Кроос
13
Мюллер
11
Клозе
11
Клозе
13
Мюллер
33
Нойштедтер
4
Брауверс
4
Брауверс
33
Нойштедтер
9
Ханке
0
Идриссу
0
Идриссу
9
Ханке
7
Херрманн
10
Матмур
10
Матмур
7
Херрманн
Остались в запасе
Бавария
Боруссия М
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
33
Брено
ЦЗ
34
Хамит Алтынтоп
ПП
Главный тренер
Луи ван Гаал
33
Кристофер Хаймерот
ВР
28
Тобиас Левелс
ПЗ
14
Торбен Маркс
ЦП
5
Михаэль Финк
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
33
Брено
ЦЗ
34
Хамит Алтынтоп
ПП
Остались в запасе
33
Кристофер Хаймерот
ВР
28
Тобиас Левелс
ПЗ
14
Торбен Маркс
ЦП
5
Михаэль Финк
ЦП
Главный тренер
Луи ван Гаал
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Бавария - Боруссия М
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 17:25 (прямая)
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