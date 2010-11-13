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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Боруссия М
Кельн - Боруссия М: обзор матча 13 ноября 2010
Кельн
13.11.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
0 : 4
Завершен
Боруссия М
51'
Р. Бобадилья
70'
М. Брэдли
82'
И. Де Камарго
90'
Р. Бобадилья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Боруссия М
ГОЛ! 0:4!
Р. Бобадилья
Замена
А. Матушик
️️️️
К. Пеццони
ГОЛ! 0:3!
И. Де Камарго
Пас отдал
М. Ройс
Замена
Т. Ялчин
️️️️
М. Бречко
ГОЛ! 0:2!
М. Брэдли
Пас отдал
Р. Бобадилья
Замена
С. Шахтен
️️️️
Данте
Замена
Х. Пьер Вунгудика
️️️️
Ф. Эре
Желтая карточка
Р. Бобадилья
Замена
М. Идриссу
️️️️
П. Херрманн
Желтая карточка
М. Ройс
ГОЛ! 0:1!
Р. Бобадилья
Замена
Данте
️️️️
Р. Брауверс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
22
Миро Варводич
ВР
0
Штефан Зальгер
ЦЗ
14
Педру Жеромел
ЦЗ
0
Юссеф Мохамад
ЦЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
28
Фабрис Эре
ЛП
10
Лукас Подольски
ЛВ
18
Мато Яяло
ЦП
17
Кевин Пеццони
ЦП
13
Мартин Ланиг
ЦП
18
Миливойе Новакович
ЦФ
Главный тренер
Франк Шефер
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
23
Андерсон Бамба
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
4
Майкл Брэдли
ЦП
14
Торбен Маркс
ЦП
18
Марко Ройс
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
9
Игор Де Камарго
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Кельн
24
Даниэль Швабке
ВР
18
Даниель Бросински
ПЗ
12
Андрезиньо
ПЗ
24
Танер Ялчин
ЦП
8
Адам Матушик
ЦП
13
Хозе Пьер Вунгудика
ЦФ
9
Симон Теродде
ЦФ
Боруссия М
26
Логан Бэйлли
ВР
4
Себастьян Шахтен
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
8
Марсел Меувис
ЦП
10
Карим Матмур
ЦФ
0
Мохамаду Идриссу
ЦФ
4-4-1-1
22
Варводич
0
Зальгер
14
Жеромел
0
Мохамад
2
Бречко
28
Эре
17
Пеццони
13
Ланиг
18
Яяло
10
Подольски
18
Новакович
4-2-2-2
33
Хаймерот
28
Левелс
4
Брауверс
23
Андерсон Бамба
3
Дамс
4
Брэдли
14
Маркс
7
Херрманн
18
Ройс
9
Де Камарго
25
Бобадилья
28
Эре
13
Вунгудика
13
Вунгудика
28
Эре
2
Бречко
24
Ялчин
24
Ялчин
2
Бречко
17
Пеццони
8
Матушик
8
Матушик
17
Пеццони
Данте
4
Шахтен
4
Шахтен
Данте
4
Брауверс
4
Данте
4
Данте
4
Брауверс
7
Херрманн
0
Идриссу
0
Идриссу
7
Херрманн
Остались в запасе
Кельн
Боруссия М
24
Даниэль Швабке
ВР
18
Даниель Бросински
ПЗ
12
Андрезиньо
ПЗ
9
Симон Теродде
ЦФ
Главный тренер
Франк Шефер
26
Логан Бэйлли
ВР
33
Роман Нойштедтер
ОП
8
Марсел Меувис
ЦП
10
Карим Матмур
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Остались в запасе
24
Даниэль Швабке
ВР
18
Даниель Бросински
ПЗ
12
Андрезиньо
ПЗ
9
Симон Теродде
ЦФ
Остались в запасе
26
Логан Бэйлли
ВР
33
Роман Нойштедтер
ОП
8
Марсел Меувис
ЦП
10
Карим Матмур
ЦФ
Главный тренер
Франк Шефер
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Статистика матча Кельн - Боруссия М
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Петер Гагельманн
(Бремен)
Стадион:
Рейн Энерги
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