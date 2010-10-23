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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Вердер
Боруссия М - Вердер: обзор матча 23 октября 2010
Боруссия М
23.10.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 9 тур
1 : 4
Завершен
Вердер
68'
П. Мертезакер (АГ)
6'
М. Марин
12'
Весли
52'
А. Хант
76'
К. Писарро
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Вердер
Замена
У. Алмейда
️️️️
К. Писарро
Желтая карточка
Д. Йенсен
Желтая карточка
Т. Маркс
Замена
Д. Йенсен
️️️️
Т. Фрингс
ГОЛ! 1:4!
К. Писарро
Пас отдал
Весли
Замена
Ф. Баргфреде
️️️️
А. Хант
ГОЛ в свои ворота! 1:3!
П. Мертезакер
Замена
П. Херрманн
️️️️
И. Де Камарго
Желтая карточка
М. Сильвестр
ГОЛ! 0:3!
А. Хант
Желтая карточка
М. Брэдли
19'
12'
ГОЛ! 0:2!
Весли
ГОЛ! 0:1!
М. Марин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
26
Логан Бэйлли
ВР
30
Йенс Виссинг
ЛЗ
23
Андерсон Бамба
ЦЗ
3
Филип Дамс
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
0
Мохамаду Идриссу
ЛП
14
Торбен Маркс
ЦП
4
Майкл Брэдли
ЦП
18
Марко Ройс
АП
9
Игор Де Камарго
ЦФ
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Вердер
1
Себастьян Милиц
ВР
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
0
Торстен Фрингс
ЛП
14
Клаудио Писарро
ЦП
22
Марко Марин
АП
11
Весли
ПП
14
Аарон Хант
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
33
Роман Нойштедтер
ОП
8
Марсел Меувис
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
10
Элиас Качунга
ПВ
11
Фабиан Бакер
ЦФ
Вердер
1
Феликс Видвальд
ВР
8
Петри Пасанен
ЛЗ
17
Саид Хусейнович
ЦП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
7
Даниэль Йенсен
ЦП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
9
Угу Алмейда
ЦФ
4-3-1-2
26
Бэйлли
30
Виссинг
23
Андерсон Бамба
3
Дамс
28
Левелс
0
Идриссу
4
Брэдли
14
Маркс
18
Ройс
25
Бобадилья
9
Де Камарго
4-3-1-2
1
Милиц
8
Фритц
4
Предль
4
Мертезакер
16
Сильвестр
11
Весли
14
Писарро
0
Фрингс
22
Марин
7
Арнаутович
14
Хант
9
Де Камарго
7
Херрманн
7
Херрманн
9
Де Камарго
14
Хант
44
Баргфреде
44
Баргфреде
14
Хант
0
Фрингс
7
Йенсен
7
Йенсен
0
Фрингс
14
Писарро
9
Алмейда
9
Алмейда
14
Писарро
Остались в запасе
Боруссия М
Вердер
11
Фабиан Бакер
ЦФ
10
Элиас Качунга
ПВ
33
Кристофер Хаймерот
ВР
33
Роман Нойштедтер
ОП
8
Марсел Меувис
ЦП
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
17
Саид Хусейнович
ЦП
1
Феликс Видвальд
ВР
8
Петри Пасанен
ЛЗ
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Остались в запасе
11
Фабиан Бакер
ЦФ
10
Элиас Качунга
ПВ
33
Кристофер Хаймерот
ВР
33
Роман Нойштедтер
ОП
8
Марсел Меувис
ЦП
Остались в запасе
17
Саид Хусейнович
ЦП
1
Феликс Видвальд
ВР
8
Петри Пасанен
ЛЗ
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Главный тренер
Томас Шааф
Статистика матча Боруссия М - Вердер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Главный судья:
Гюнтер Перль
(Мюнхен)
Стадион:
Боруссия-Парк
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 17:25 (прямая)
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